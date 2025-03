¿Carin León es gay? Esto respondió el cantante a los cuestionamientos de Pati Chapoy

Carin León aborda su sexualidad. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En una reciente entrevista exclusiva para el programa “Ventaneando”, de TV Azteca, el cantante de música regional mexicana, Carin León, abordó los rumores que han circulado en redes sociales sobre su sexualidad y una supuesta relación sentimental con el también cantante Espinoza Paz. Durante la conversación con la periodista Pati Chapoy, León negó categóricamente los señalamientos y aprovechó para reflexionar sobre cómo ha enfrentado las críticas a lo largo de su carrera.

De acuerdo con lo que se abordó en la entrevista con Chapoy, los rumores sobre la orientación sexual de Carin León comenzaron a intensificarse tras el lanzamiento de su canción “De Compas”. La letra del tema, que incluye frases como “De compas, te invito a quedarte conmigo esta noche” y “Después de unas copas y en el paraíso andemos perdidos, los dos en pelotas”, fue interpretada por algunos de sus seguidores como una declaración hacia alguien del mismo sexo. Incluso, en redes sociales se especuló que la canción podría estar dedicada a Espinoza Paz, lo que desató una ola de comentarios y teorías.

Sin embargo, Carin León fue enfático al desmentir cualquier relación romántica con Espinoza Paz, pues aseguró que entre ellos solo existe una amistad. Según lo dicho por el artista, incluso se tomaron con humor las especulaciones y llegaron a burlarse de los rumores en redes sociales.

Carin León en entrevista con Pati Chapoy. Foto: (Archivo)

Pati Chapoy cuestionó directamente a Carin León sobre su orientación sexual

Durante la entrevista, Pati Chapoy no evitó abordar el tema de manera directa y preguntó al cantante si era gay. Ante esta interrogante, Carin León respondió con claridad: “Todo el tiempo me han tirado, que si soy gay, pero no”. Además, reflexionó sobre cómo ha lidiado con los comentarios negativos y las críticas que ha recibido a lo largo de su trayectoria, no solo por su orientación sexual, sino también por su estilo musical y su forma de vestir.

Chapoy, por su parte, le aconsejó no prestar atención a los comentarios de la gente, en tanto, señaló que, independientemente de si los rumores son ciertos o no, no deberían afectarlo. “Si es cierto, ¿para qué le haces caso? Si no es cierto, ¿para qué le haces caso?”, comentó la periodista.

El significado detrás de “De Compas” y las interpretaciones de su letra

Según explicó León en la entrevista, la canción “De Compas” no tiene ninguna connotación romántica entre personas del mismo sexo. El cantante aclaró que en el norte de México es común que hombres y mujeres se refieran entre sí como “compas”, una expresión coloquial que denota camaradería y amistad.

A pesar de esta aclaración, la letra del tema generó controversia desde su lanzamiento, ya que algunos de sus seguidores interpretaron frases como “De compas voy a confesarte que quiero pegarle un besito a esa boca” como una declaración amorosa. Estas interpretaciones, sumadas a los rumores sobre su relación con Espinoza Paz, alimentaron las especulaciones sobre su orientación sexual.

Carin león respondió a criticas por su sexualidad. (Foto Amy Harris/Invision/AP, archivo)

Carin León expresa admiración por Pedro Sola

En un giro más ligero durante la entrevista, Carin León aprovechó para expresar su admiración por Pedro Sola, uno de los presentadores más emblemáticos de “Ventaneando”. El cantante mencionó que es fan del comentarista de espectáculos y expresó su deseo de conocerlo en persona. “Un tipazo, Pedro, a ver cuándo se me hace conocerlo”, comentó León.

Por su parte, Pati Chapoy destacó que Pedro Sola también admira la carrera de Carin León, lo que podría abrir la puerta a un encuentro entre ambos en el futuro, ya sea en el foro del programa o en otro evento mediático.