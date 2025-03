¿Qué sucederá con el doblaje al español de ‘Shrek 5′ en México? (Infobae México)

El anuncio de Shrek 5 ha despertado la emoción de los fanáticos de la saga animada, pero también ha generado incertidumbre respecto al regreso de las voces que han acompañado al ogro, Burro y compañía en Latinoamérica, una parte que se ha convertido en icónica de la saga de películas, no sólo en México, sino en gran parte de los países hispanohablantes.

Aunque aún no hay confirmaciones oficiales, ya que la película se estrena hasta finales del 2026, las declaraciones de Eugenio Derbez y Alfonso Obregón han revelado que las negociaciones con DreamWorks Animation podrían ser complicadas, lo que deja en el aire la participación de ambos actores en la nueva entrega.

Eugenio Derbez y la libertad creativa

El actor hizo un gran trabajo doblando a Burro, que fue uno de los personajes más queridos por el público de Latinoamérica. (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

Eugenio Derbez ha sido la voz de Burro desde la primera película de Shrek en 2001, dándole un sello distintivo al personaje con un doblaje que fue más allá de la simple traducción, incorporando expresiones y referencias culturales que lo hicieron inolvidable para el público hispanohablante. Sin embargo, el comediante ha dejado claro que su regreso a la franquicia está en riesgo.

En una entrevista en el programa Hablando de Cine Con, Derbez explicó que su participación en Shrek 5 depende de que DreamWorks le permita mantener su estilo de adaptación del guion para el público latinoamericano.

“Hay un dilema, estoy en pláticas con ellos... Ya no están los que me conocieron, los que sabían mi valor como latinoamericano”, expresó, sugiriendo que los nuevos ejecutivos de la productora podrían no estar dispuestos a ceder en este aspecto.

El actor también advirtió que la falta de flexibilidad por parte del estudio podría derivar en que no regrese para dar voz a Burro. “Hay un gran riesgo de que no lo haga”, comentó, lo que ha generado preocupación entre los fans, quienes consideran su interpretación como parte esencial de la identidad de la saga en español.

Alfonso Obregón: sin noticias de DreamWorks

(Foto: Facebook@Sherk/@Alfonso Obregon Inclan)

Por otro lado, Alfonso Obregón, quien ha sido la voz de Shrek en Latinoamérica desde el inicio de la franquicia, ha revelado que ni siquiera ha sido contactado por la productora para retomar su papel. Durante su participación en el podcast Jeffar Vlogs, el actor admitió que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta formal y que desconoce si volverá a interpretar al personaje.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer”, afirmó Obregón, previo a dejar en claro que su regreso no será automático y que espera un reconocimiento acorde a su trayectoria.

“Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien ‘Alfonso Obregón Inclán en Shrek’”, declaró.

El actor de doblaje explicó que, en caso de ser llamado simplemente para las negociaciones, esto ocurriría quizás entre junio y septiembre del año 2025. Y es que que el doblaje suele realizarse con unos meses de antelación al estreno, por lo que el verdadero trabajo ocurriría hasta el 2026.

Además, recordó que, aunque tiene un contrato vigente con DreamWorks para ser la voz de Shrek, eso no garantiza que el estudio lo mantenga en el papel.

“Yo tengo ya un contrato con DreamWorks para ser la voz de Shrek, pero vamos a ver si se lo pasan por el arco del triunfo”, señaló con ironía.

¿Qué significa esto para ‘Shrek 5′?

Las declaraciones de ambos actores han generado incertidumbre entre los seguidores de la franquicia. Mientras que Derbez podría no regresar si DreamWorks insiste en un guion más rígido, Obregón ni siquiera ha sido convocado aún. Esto deja abierta la posibilidad de que la productora decida prescindir de las voces originales y opte por un nuevo elenco para el doblaje latinoamericano de Shrek 5.

En los últimos años, los cambios en el doblaje de películas icónicas han generado polémica entre el público, como ocurrió con Mario Bros: La Película, donde la sustitución de la voz original de Mario en inglés causó controversia. Algo similar podría suceder si DreamWorks decide cambiar a los actores que han dado vida a Shrek y Burro durante más de dos décadas.

Por ahora, los fanáticos de Shrek en Latinoamérica deberán esperar para saber si las icónicas voces de la saga regresarán en la quinta entrega. Con el estreno programado para el 23 de diciembre de 2026, aún hay tiempo para que las negociaciones se definan.