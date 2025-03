Addis Tuñón desmiente que José Manuel Figueroa apoye económicamente a Imelda Tuñón

Recientemente se dejó entrever que Imelda Tuñón tenía el apoyo económico de algún integrante de la familia Figueroa. (deprimeramanotv, imetuñon, maribelguardia / Instagram)

Imelda Tuñón y Maribel Guardia siguen en el conflicto legal que comenzó a finales de enero tras la denuncia por parte de la costarricense por supuesto abandono del menor y adicciones de su exnuera.

Entre los dimes y diretes que circulan sobre el caso, también ha salido a la luz un supuesto interés económico por parte de la joven actriz de teatro y algunos integrantes de la familia Figueroa.

En una reciente entrevista para el matutino Hoy, Marcelia Figueroa, hermana del fallecido cantante Julián Figueroa, dejó entrever que el interés de Garza Tuñón por la custodia del menor estaría relacionado con un aspecto económico.

"Yo creo que ella está siendo apoyada por gente, no me atrevo a decir nombres, pero sin duda está siendo apoyada por gente. Me duele que vean a mi sobrino como un banco”, expresó la actriz.

Marcelia insinuó que Imelda Tuñón recibía apoyo económico de alguien más. Crédito: IG/marceliafigueroa IG/imetunon

Aunque Marcelia evito decir nombres para no generar más controversias, hubo quienes insinuaron que podría tratarse de Jose Manuel Figueroa, hijo mayor de Joan Sebastian, pues anteriormente Sebastian Resendiz, colaborador del matutino, mencionó algo similar.

“De hecho, hay una especulación que me contaron ayer sobre quién estaría apoyando a Imelda con el pago de los abogados, ciertos miembros de la familia de Joan Sebastian. Incluso me dijeron que también podría ser uno de ellos, José Manuel Figueroa”, compartió el periodista.

Addis Tuñón desmiente que José Manuel Figueroa esté involucrado

Ante la ola de especulaciones que circularon tras dichas declaraciones, Addis Tuñón, periodista de Imagen Televisión y tía de Imelda, abordó el tema en la reciente emisión del programa De primera mano.

“Yo puedo decirles que el señor (José Manuel Figueroa) no tiene nada que ver. Tengo la oportunidad aquí de decirlo, el señor José Manuel Figueroa no ha inyectado recursos a esta situación para respaldar legalmente a Imelda Tuñón”, aseguró.

Addis Tuñón deslinda a su sobrina de alguna relación con José Manuel Figueroa. Crédito: IG, tunonaddis - imetunon

Hasta ahora, el cantante y compositor mexicano no se ha pronunciado al respecto, pues las únicas que compartieron su postura tras la reciente decisión del juez en relación con Imelda y Maribel, fueron Zaraela y Marcelia Figueroa, quienes revelaron que su completo apoyo lo tiene la conductora costarricense.

Sin embargo, debido a todo lo que han generado sus declaraciones, Marcelia optó por no hablar más del tema públicamente.

"Quiero informarles que ya no estaré dando entrevistas ni haciendo declaraciones con respecto al tema de mi sobrino. Mi postura ha sido clara y la sostengo, pero ya he dicho todo lo que tengo que decir”, dijo a través de sus redes sociales.