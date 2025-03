Sheinbaum anuncia a Édgar Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda; Ramírez de la O será asesor económico

Crédito: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este viernes 7 de marzo para asumir como asesor económico internacional, y en sustitución, quedará al frente Édgar Amador Zamora.

Luego de que se reportara la renuncia del funcionario esta mañana, la presidenta informó a través de sus redes sociales su decisión de nombrar a Rogelio Ramírez de la O como asesor económico para asuntos internacionales.

Además, detalló que al invitar a Ramírez de la O a continuar en el cargo frente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -el cual asumió en 2021 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador-, el funcionario le comentó que se quedaría hasta diciembre de 2024.

“Cuando invité a Rogelio, el mejor economista que tiene el país sin duda, cuando le dije que se quedara, me dijo: está bien pero te acompaño hasta diciembre”, comentó Sheinbaum.

A partir de este sábado 8 de marzo, Édgar Amador Zamora asumirá la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de que se desempeñara como subsecretario.

Rogelio Ramírez de la O envió un mensaje de despedida en el que agradeció haber sido invitado a permanecer en su cargo frente a la SHCP y destacó que su salida se da por compromisos familiares fuera de México.

“Lo hice con dedicación y lo mejor de mi voluntad durante el tiempo que me fue posible, son mis compromisos familiares fuera del país los que me llevan a esa fecha comprometido para mi retorno, situación que he comentado con la presidenta”, detalló Ramírez de la O.

Por su parte, el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, agradeció su nombramiento y la guía de Ramírez de la O, y detalló que se enfocarán en cumplir los objetivos económicos establecidos por la administración de Sheinbaum.

“Estamos comprometidos con la estabilidad macroeconómica, establecido en el paquete fiscal para el año 2025 y hacia adelante, estamos comprometidos con la estabilidad financiera, con la estabilidad de nuestra moneda, la estabilidad macroeconómica, con el fin de que la economía del país crezca sobre bases sólidas y que se confirmen y se cumplan los objetivos de la 4T bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum”, comentó.

¿Quién es Édgar Amador Zamora?

Édgar Abraham Amador Zamora es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y graduado de la maestría en Economía por el Colegio de México.

Antes de ser nombrado como secretario de Hacienda y Crédito Público, Amador Zamora se desempeñaba desde el pasado 1 de octubre de 2024 como subsecretario en la dependencia.

Cuenta con experiencia en el sector privado en Vector Casa de Bolsa; Stone & McCarthy para México y Brasil, entre otros.