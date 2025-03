Raquel Bigorra recordó polémica con Daniel Bisogno tras su fallecimiento: “¿Disculparme de qué?”

Raquel Bigorra reveló que vivió un duelo por la amistad que perdió con el conductor. (rbigorra / Instagram Ventaneando / Facebook)

Daniel Bisogno, el conductor de televisión, falleció tras enfrentar complicaciones de salud el pasado 20 de febrero. Conocido por su trayectoria de más de dos décadas en el programa de espectáculos, había sido hospitalizado recientemente debido a su delicada condición médica.

Reconocido por su trabajo en Ventaneando, el actor fue una figura que sobresalió en el ámbito del espectáculo mexicano sin embargo enfrentó diversas controversias a lo largo de su carrera. Una de las más mediáticas fue la presunta “traición” por parte de Raquel Bigorra lo que habría terminado su amistad entre ambos.

La relación entre Bigorra y Daniel Bisogno, que alguna vez fue muy cercana y llena de confianza, terminó de drásticamente en 2019. Ambos trabajaron durante muchos años jutnos en programas de televisión, además de una amistad que los llevó a ser vecinos y compadres. Sin embargo, esta conexión se fracturó en medio de un escándalo que señaló en su momento la filtración de información privada de Bisogno.

Bigorra expresó brevemente sus condolencias a la familia y lamentó la muerte de Daniel en su momento. Foto: (X) @namodan

Tras el repentino fallecimiento de “El Muñeco”, la conductora cubanomexicana expresó sus condolencias a la familia y lamentó la muerte de Daniel brevemente. “Bueno, condolencias y mi respeto para él y para su familia. Saben que todo este tiempo que estuvimos distanciados yo siempre me quedé con lo mejor que vivimos cuando fuimos amigos y sólo eso. Respeto y que vuele alto y que esté tranquilo, que esté en paz, que yo pienso que así será”, declaró.

A dos semanas de lo sucedido, Raquel Bigorra fue abordada por los medios de comunicación durante un evento organizado por Sandra Cuevas. La presentadora desfiló por la alfombra negra por lo que los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle sobre Bisogno.

“Sentí tan feo, ya ves que éramos vecinos de Dani y bueno falleció y entramos en la noche, había mucha prensa... no nos había pasado. Si te sacas de onda, no sé... como que no lo esperaba”, comentó.

Asimismo recordó varios de los momentos que enfrentó durante la fuerte polémica cuando finalizaron su amistad. “La verdad son muchos sentimientos encontrados porque yo creo que desde el día uno lo quería yo ahorcar. Desde que pasó todo el escándalo fue para nosotros un proceso, tuve que vivir el duelo de una amistad también. Y en parte emocionalmente fue muy difícil y duro para nosotros”, reveló.

CIUDAD DE MÉXICO, 20FEBRERO2025. El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno murió a los 51 años luego de tener complicaciones de salud tras su trasplante de hígado. En la imagen Daniel Bisogno junto a Raquel Bigorra y el productor Roberto Romagnoli durante la presentacion del programa de Televisión Azteca “Raquel y Daniel”. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM

“No solamente por la parte de la amistad, pero también la parte mediática porque mi vida dio un giro totalmente fue un acoso, un señalamiento que todavía lo sigo pagando”.

Asimismo Bigorra aseguró que ella siempre ha esatdo tranquila y no vio necesario tener una última plática con Daniel. “Disculparme ¿Por qué? Aquí había de dos sopas, salir y abrir mi boca y contar muchas cosas que nunca conté. Creo que he sido dueña de mi silencio. Yo estoy tranquila“.

“Yo no hice nada de lo que se me acusó (...) No tuve nada que reclamarle en su momento”, aseguró.

“Yo me quedo con lo padre que vivimos, con lo que nosotros como amigos lo hicimos conciliarse con mucha gente con que en su momento él estuvo muy peleado, distanciado y en mi casa juntamos a mucha gente con él (...) Todo el tiempo que estuvo enfermo le desee cosas buenas, en vida, con los medios, con gente en común la verdad es que yo sané mi corazón. Siempre he estado tranquila”.