Olivia Collins se expresa ante rumores que vinculan a José Manuel Figueroa con la defensa de Imelda Tuñón

José Manuel Figueroa es mediohermano mayor de Julián Figueroa, fruto del matrimonio de Joan Sebastian con Teresa González. (Foto: Cuartoscuro // IG: @oliviacollinsmx// IG: @imetunon)

La controversia alrededor del proceso legal que enfrenta Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por presunta violencia familiar en perjuicio de su nieto, continúa. Y es que otras dos personas fueron relacionadas en el caso de manera extraoficial: Marco Chacón y José Manuel Figueroa.

El esposo de Maribel Guardia fue vinculado con la herencia de Joan Sebastian y la supuesta venta del rancho de Julián Figueroa en Cuernavaca, mientras que el intérprete de regional mexicano fue asociado con la defensa de Imelda Tuñón.

Julián Figueroa (hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian) se casó con Imelda Tuñón en 2017 y tuvieron un hijo ese mismo año. (IG: @julian_f.f)

“Hay una especulación que me contaron ayer a mí de que quien estaría apoyando, no lo estamos asegurando, a Imelda con el pago de los abogados serían ciertos miembros de la familia de Joan Sebastian, incluso me contaron que también podría ser uno de ellos José Manuel Figueroa el que estaría apoyando a Imelda", contó Sebastián Reséndiz en Hoy.

“Nunca quiso a Julián”: Olivia Collins habla de José Manuel Figueroa

La actriz y mejor amiga de Maribel Guardia fue cuestionada sobre los rumores que circulan contra Manuel Figueroa en un encuentro con la prensa.

“No lo sé, pero no lo dudaría, él tiene mucho tema”, respondió.

Los hermanos estaban distanciados previo a la muerte de Julián Figueroa (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Olivia Collins no profundizó en detalles, pero aseguró: “José Manuel Figueroa nunca ha parecido como una parte amable en la familia de mi amiga Maribel, al contrario, a Julián nunca lo quiso, siempre hubo tonterías, pero no lo dudo".

Finalmente, reiteró que su amiga se encuentra tranquila tras perder la guarda y custodia de su nieto que le había sido otorgada de manera temporal por autoridades capitalinas debido al caso.

(IG: @oliviacollinsmx)

“Que la apoye quien quiera, Maribel está tranquila porque entiendan que no quería quedarse con el niño, no quiere la custodia del niño, quiere que esté bien. Imelda ahora va a estar muy vigilada por las leyes, hay una anotación donde dice que si comente un error”.

Marcelia Figueroa no desmiente los rumores contra su hermano José Manuel Figueroa

Olivia Collins no es la única que se ha pronunciado públicamente al respecto a los rumores que existen contra el intérprete de Quiero y Necesito, también lo hizo Marcelia Figueroa en el programa Hoy.

La actriz aseguró que seguirá contribuyendo económicamente en la manutención de su nieto YT: Hoy

“No lo sé a ciencia cierta quién pueda o no estar apoyando (a Imelda Tuñón), lo que es verdad es que de repente hubo un giro y de tener otros abogados ahorita fue con todo", dijo.

Hasta el momento, José Manuel Figueroa no se ha pronunciado al respecto, tampoco otros familiares de Joan Sebastian.