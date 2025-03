Así explotó Yadhira Carillo ante los cuestionamientos de la prensa sobre su esposo Juan Collado

La actriz regresará a las telenovelas con el remake de El privilegio de amar Credito: cuartoscuro

La actriz Yadhira Carrillo no ocultó su molestia cuando los medios le preguntaron sobre su esposo, Juan Collado, encarcelado durante cuatro años por delincuencia organizada y lavado de dinero.

A las afueras de Televisa San Ángel, la estrella de televisión fue abordada por reporteros y admiradores en su regreso a la pantalla chica tras 17 años de ausencia.

La actriz protagonizará la nueva versión de este clásico en pantalla Crédito:X: canal_estrellas

La hidrocálida explicó que visitó las instalaciones de la televisora para asistir a una reunión con realizadores, quienes le proporcionarían detalles sobre su próximo proyecto: el remake del clásico “El privilegio de amar”.

“Apenas tengo una junta para hablar de estos temas. No tengo información en este momento, es en serio lo que les digo. Vamos a platicar la historia y todo lo relacionado”, comentó.

La actriz Yadhira Carrillo se alejó de la televisión para enfocarse en su vida personal (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

Emocionada, agradeció el apoyo del público: “No tengo las palabras suficientes para agradecerle a la gente, al público, las cosas hermosas que me dicen y me escriben, de verdad.

“Ha sido para mí un regalo de vida impresionante, me lo llevo conmigo en el corazón y yo creo que una de las mejores formas de regresar ese amor que me dan es plasmar en la pantalla un nuevo proyecto”, expresó quien tuvo una participación especial en la telenovela “Las hijas de la señora García”.

El melodrama concluyó este domingo por Las Estrellas Crédito:X: canal_estrellas

¿Juan Collado aprueba su regreso a la televisión?

Cuando la prensa le preguntó si su esposo está de acuerdo con su regreso a Televisa, la actriz aseguró que sí: toda su familia apoya su decisión.

“Me tomé mi tiempo para dedicarme a mi vida de casada. Cada persona cumple diferentes roles en su existencia. Mi familia está feliz, aplaudiendo este regreso a lo que era mi vida hace 17 años”.

Yadhira y Collado se casaron en 2012 (Instagram: yadhira_carrillo)

La molestia de Yadhira Carrillo ante preguntas sobre Juan Collado

Aunque inicialmente se mostró amable y sonriente, su actitud cambió cuando le preguntaron por la salud de su esposo y sobre el posible regreso de Angélica Rivera a la televisión.

“No hablo del tema. Sólo hablo del tema que tiene que ver con mi trabajo, lo digo desde ahorita para que no hagan preguntas, no opino de situaciones que no tengan que ver conmigo por respeto. No hablo de ningún tema que no tenga que ver con mi trabajo”, afirmó tajante.

Ante la insistencia, una reportera replicó: “Pero es tu esposo”. Sin cambiar su postura, Carrillo reiteró su respuesta.

“No hablo de ningún tema que no tenga que ver con la novela”, sentenció antes de ingresar a la Fábrica de Sueños.

(Instagram: yadhira_carrillo)