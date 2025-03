‘Emilia Pérez’ gana Mejor Canción Original por ‘El Mal’ en los Premios Oscar 2025

Emilia Pérez triunfó en el Oscar (Infobae México)

Emilia Pérez, la más reciente película del director francés Jacques Audiard, se alzó con el premio a Mejor Canción Original en la ceremonia 97 de los Premios Oscar por el tema El Mal. Los responsables de la composición de la canción subieron al escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles para recibir el codiciado galardón.

Clément Ducol, Camille y el propio Jacques Audiard, compositores de la canción, vencieron a otros músicos como a Abraham Alexander y Adrian Quesada (del tema “Like a Bird” de Sing Sing), al mismísimo Elton John junto a Brandi Carlile, Andrew Watt y Bernie Taupin (por “Never Too Late”), y a la multi nominada Diane Warren (por “The Journey” de The Six Triple Eight).

Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez. Cr. Netflix © 2024.

El filme protagonizado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, logró una hazaña poco común: competir contra sí misma en la misma categoría, pues también estaba nominada la canción Mi camino.

“Estamos muy agradecidos, felicitaciones a las personas de producción que hicieron posible El Mal y esperamso que el papel de la música pueda seguir jugando una fuerza para lo bueno del mundo”, dijo la compositora al recibir la estatuilla, cabe señalar que subió junto a Jaques Audiard para el galardón.

Por supuesto, las canciones de Emilia Pérez no han estado libres de controversias, pues igual que la película, han sido duramente criticadas por los espectadores.

¿Por qué ‘Emilia Pérez’ ha sido tan controversial en México?

El filme sigue dando de qué hablar crédito: X/ElTalSaid

La película generado una intensa polémica desde su estreno, especialmente entre el público mexicano. Aunque el filme inició con fuerza en la temporada de premios, logrando importantes reconocimientos como dos galardones en el Festival de Cannes y cuatro premios en los Golden Globes, su recepción se deterioró rápidamente debido a críticas relacionadas con su representación cultural y social.

Las acusaciones contra la película incluyen perpetuar estereotipos negativos sobre México, una representación superficial de temas sensibles y la falta de inclusión de actrices mexicanas en el elenco principal.

Uno de los puntos más controvertidos fue la manera en que la película abordó temas delicados como el narcotráfico, los desaparecidos por el crimen organizado y la vida de las personas trans: con frivolidad y sin un conocimiento profundo de la realidad mexicana, lo que generó un rechazo significativo en redes sociales y medios de comunicación.

Las declaraciones de Jacques Audiard no contribuyeron a calmar las críticas, pues admitió públicamente que no realizó ninguna investigación sobre México antes de realizar la película. Esta confesión fue interpretada como una falta de respeto hacia la cultura y los problemas sociales del país. Además, Audiard desató aún más indignación al afirmar que el español es “un idioma de pobres e inmigrantes”, comentario que fue ampliamente condenado en redes sociales.

La controversia también alcanzó a la actriz Karla Sofía Gascón, quien salió en defensa de la película y respondió a las críticas llamando “gatos” a quienes cuestionaban el filme. Sin embargo, esta postura no logró apaciguar el descontento, y la situación se complicó aún más cuando salieron a la luz antiguos tuits de Gascón que abordaban temas sensibles para la sociedad estadounidense, como el asesinato de George Floyd.