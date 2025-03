Yanet García niega estar devastada por la boda de su ex, Lewis Howes, con Martha Higareda tras comentarios sobre su apariencia

Yanet García se mostró sin una gota de maquillaje para aclarar los rumores sobre su apariencia física tras boda de su ex.

Yanet García se presentó en la alfombra roja de la película “¡Qué huevos, Sofía!“, y aunque se detuvo a hablar con la prensa sobre sobre sus próximos proyectos en el entretenimiento, no pudo evitar ser cuestionada sobre la reciente boda de su ex Lewis Howes, con Martha Higareda.

En un video que se volvió viral en redes sociales, ‘La Chica del Clima’, como se le conoce por su participación en “Hoy”, confesó que su historia con el empresario estadounidense es pasada, por lo que no tiene nada que opinar de su matrimonio.

"No tengo nada que decir al respecto ya que es una relación que terminé hace muchísimos años, creo que cuatro o cinco años, entonces ahorita estoy disfrutando de esta etapa de mi vida, cumpliendo mis sueños y muy contenta y muy agradecida”, expresó.

Yanet García asegura que no le afectó la boda de su ex Lewis Howes con Martha Higareda (Fotos: Instagram/@iamyanetgarcia/@marthahigareda)

Sin embargo, más allá de sus palabras, los usuarios se percataron de su apariencia física, pues lucía muy distinta a como se ve en redes sociales y en su reciente proyecto cinematográfico, por lo que se llegó a especular que estaba “devastada”.

Ante la ola de comentarios que surgieron, la actriz de 34 años salió a aclarar los rumores y dejó entrever que el video que circula en redes sociales había sido alterado para que luciera con un aspecto completamente diferente al verdadero.

“No estoy así como me pusieron. No me parece justo que alteren un video para dañar mi imagen, eso no está padre”, expresó sin una gota de maquillaje frente a la cámara.

Ante las preguntas constantes sobre su sentir tras el matrimonio de su ex con la actriz de “No manches Frida”, compartió que si no habla del tema es porque ya no le interesa, aún así, la prensa insiste en dejarla afectada por la noticia.

“Me siguen preguntando de una relación que terminó hace cinco años y como no he hablado del tema porque ya no me interesa quieren linkear ahora con ‘la imagen devastada por ese tema que sucedió’. Ha pasado muchísimo tiempo, no tengo nada que decir al respecto”, sentenció.

(Captura de pantalla)

Hasta ahora, el empresario estadounidense y la actriz mexicana no se han pronunciado al respecto sobre ‘La chica del clima’, pero cuando comenzaron su relación se especuló que Lewis había terminado con la también modelo cuando ya estaba con Higareda, teoría que hasta ahora sigue vigente en algunos usuarios.