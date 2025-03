Marcha Emo 2025 en CDMX: Cuándo, dónde y a qué hora será el evento que conmemorará a toda una generación

MÉXICO D.F., 29MARZO2008.- Jovenes pertenecientes a la tribu urbana de los denominados "Emos", marcharon de la Glorieta de Los Insurgentes a el Tianguis del Chopo, en su camino fueron escoltados por granaderos. Cuando se acercaron a las inmediaciones del Chopo fueron agredidos verbalmente por algunos punketos, skinhead y darketos, por lo que continuaron con su marcha en dirección hacia el Hemiciclo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Si existe un capitulo inolvidable para los que vivieron su adolescencia en la primera década del nuevo siglo es, sin duda, el enfrentamiento que se suscitó en la Glorieta de los Insurgentes en donde se enfrentaron dos subculturas entre la juventud mexicana. Este acontecimiento marcó un antes y un después entre los capitalinos y para conmemorarlo anunciaron que se llevará a cabo la ‘Marcha Emo 2025 en CDMX’.

Estamos por cumplir 20 años de que emos y punketos protagonizaran una épica pelea en donde ambos bandos intentaron demostrar que su estilo, tanto estético como de vida, era el mejor y todo se definiría en un enfrentamiento físico.

Un enfrentamiento sin precedentes

En marzo de 2008, la Glorieta de Insurgentes se convirtió en el epicentro de una de las confrontaciones más recordadas entre tribus urbanas en México: la pelea entre emos y punketos. Este conflicto surgió de la tensión entre ambas subculturas, donde los punketos, acompañados de skaters y metaleros, veían con desprecio a los emos, a quienes consideraban ajenos a la escena alternativa.

MÉXICO D.F., 29MARZO2008.- Jovenes pertenecientes a la tribu urbana de los denominados "Emos", marcharon de la Glorieta de Los Insurgentes a el Tianguis del Chopo, en su camino fueron escoltados por granaderos. Cuando se acercaron a las inmediaciones del Chopo fueron agredidos verbalmente por algunos punketos, skinhead y darketos, por lo que continuaron con su marcha en dirección hacia el Hemiciclo. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El enfrentamiento, convocado en foros de internet y redes sociales emergentes, atrajo a decenas de jóvenes y desató una persecución contra los emos en diversas partes del país. La violencia escaló hasta provocar la intervención de activistas y de figuras públicas, quienes llamaron a la tolerancia y el respeto.

Este episodio marcó un punto de inflexión en la cultura juvenil mexicana, evidenciando la intolerancia dentro de los movimientos alternativos y el impacto de la era digital en la organización de movilizaciones urbanas.

MÉXICO,D.F.02MAYO.2008.- Alrededor de 500 jóvenes conocidos como "Emos" organizaron un zafarrancho en la Glorieta del Metro Insurgentes en el que agredieron a polícias y fotoreporteros. Varios fueron detenidos por la policía del GDF. FOTO: SAUL LOPEZ/CUARTOSCURO.COM

Cuándo, dónde y a qué hora será la marcha

Esta idea surgió en el grupo de Facebook llamado Emo Girl en donde varios de sus integrantes decidieron organizarse para conmemorar este evento con una reunión de aquellos que, en su juventud, se identificaban con el estilo ‘emocional’.

El evento se llevará a cabo el sábado 15 de marzo en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) justo en frente de la fachada del Palacio de Bellas Artes. El contingente avanzará, aparentemente, por el Eje Central Lázaro Cárdenas para dirigirse hacia la Avenida Chapultepec y terminar en la Glorieta de Insurgentes.

Los organizadores pidieron que se lleve a cabo un evento sin violencia. (FB Emo Girl)

¿Qué son los emos?

Los emos son una subcultura juvenil que surgió a finales de los años 80 y se popularizó en la década de los 2000. Su nombre proviene del género musical emocore (emotional hardcore), un subgénero del punk caracterizado por letras melancólicas y emocionales.

Los emos suelen identificarse con una estética particular: ropa oscura, pantalones ajustados, flequillo largo que cubre parte del rostro, maquillaje oscuro y accesorios con temáticas de tristeza o romanticismo. Sus influencias musicales incluyen bandas como My Chemical Romance, AFI, The Used y Fall Out Boy.

Más allá de su estilo, los emos se caracterizan por una actitud introspectiva y una fuerte conexión con las emociones, en especial la tristeza y la nostalgia. Sin embargo, también fueron objeto de estereotipos y críticas, lo que llevó a conflictos con otras subculturas, como ocurrió en la famosa pelea entre emos y punketos en la Glorieta de Insurgentes en 2008.