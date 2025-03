Pollo Ortiz defiende al América y asegura que no lo benefician: “Ya dejen de quejarse”

Raúl "Pollo" Ortiz defiende al América y asegura que no lo ayudan (Facebook | Raúl Pollo Ortiz)

América y Toluca se enfrentarán este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes en lo que será la jornada número 10 del Clausura 2025. Previo al duelo ya se comienza a generar polémica, pues las Águilas llegarán al partido con más días de descanso.

Con base a esto, el “Turco” Mohamed señaló no es justo que los de Coapa lleguen al compromiso más descansados, sin embargo, estas declaraciones no le agradaron a Raúl Pollo Ortiz, quien afirmó que los azulcremas no son beneficiados por la liga ni por nadie.

En el programa Fox Sports Radio, el narrador declaró que de todo se quejan y que todos tienen las mismas posibilidades conforme a lo que invierten.

“Yo no vi que en Mazatlán estén llorando constantemente porqué descansaron un poquito y Cruz Azul también descansó más días. Como es América, creemos que domina la liga en todos los sentidos y que es al único al que benefician a placer. De todo se quejan, dejen de quejarse con los arbitros, dejen de quejarse del VAR, dejen de quejarse del calendario, todos juegan contra todos, todos tienen las mismas posibilidades acorde a lo que invierten y ya”, declaró el narrador y analista de Fox Sports.

¿Cómo llegan Toluca y América?

Los dirigidos por André Jardine llegarán al duelo motivados luego de derrotar 2 -0 a los Pumas de la UNAM en el Clásico Capitalino. Además, marchan como sublíderes del torneo con 20 puntos producto de 6 victorias, dos empates y una sola derrota.

Hasta el momento, las Águilas han vencido a Querétaro, Santos, Atlético de San Luis, Juárez, Puebla y Pumas, asimismo, han empatado con León y Tijuana y solo han caído ante los Rayos del Necaxa.

Por su parte, los Diablos Rojos llegan a encarar el partido también con buen ánimo, luego de conseguir tres triunfos de manera consecutiva, de los cuales dos han sido por goleada. En la jornada pasada, se impusieron 5 - 0 ante Querétaro, mientras que en la fecha 8 vencieron a domicilio a Juárez 4 por 0.

Actualmente marchan en la tercera posición con 18 unidades, producto de 5 triunfos, tres empates y una sola derrota.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en los cuartos de final del torneo pasado, donde las Águilas se impusieron con un marcador contundente de 4 a 0. Con este resultado, el cuadro azulcrema avanzó a las semifinales del certamen para enfrentar a Cruz Azul.