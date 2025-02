Grupo Firme recibe protección tras amenaza en Tijuana y su baja del Carnaval de Mazatlán

Autoridades de Baja California confirmaron que Grupo Firme cuenta con seguridad tras recibir amenazas en Tijuana. (Spotify/Grupo Firme)

Las autoridades de Baja California han confirmado que Grupo Firme cuenta con protección luego de recibir amenazas en Tijuana, las cuales llevaron a la cancelación de su presentación en el Carnaval de Mazatlán 2025.

El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, declaró que se les ha brindado resguardo y monitoreo constante. “Estamos en contacto con ellos y se les ha brindado seguridad, además de que se les ha informado que cualquier necesidad que tengan, estaremos realizando recorridos preventivos en los lugares donde estas personas se presentan normalmente”, afirmó el funcionario.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) estableció comunicación con la Fiscalía de Sinaloa para investigar el caso. La fiscal general María Elena Andrade confirmó que se analiza el hallazgo de una cabeza humana en la colonia La Gloria, en Tijuana, la cual fue dejada junto a una narcomanta dirigida a la agrupación musical.

Foto: @DanielAndradeTV

El Fiscal Especializado en Delitos contra la Vida, Miguel Ángel Gaxiola, indicó que no se tenían antecedentes de amenazas previas contra la banda. “Estamos dándole puntual seguimiento, no traíamos un antecedente de alguna amenaza, estamos viendo la identidad de esa persona que apareció como víctima”, señaló.

Además, el gobierno de Baja California Sur ofreció protección a Eduin Caz y al resto del grupo, asegurando que su seguridad es prioritaria tras las amenazas.

Cancelación del concierto en Mazatlán

Tras estos hechos, Grupo Firme anunció la cancelación de su presentación en el Carnaval de Mazatlán 2025, programada para el 1 de marzo. En un comunicado publicado en redes sociales, la banda informó:

“Lamentamos profundamente informarles que la presentación de Grupo Firme para este primero de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada”.

Grupo Firme

Asimismo, expresaron que la decisión se tomó pensando en su equipo de trabajo y en sus seguidores. “El bienestar de quienes nos han acompañado en el camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans, es y siempre será lo más importante. Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”, agregaron en el comunicado compartido por Music Vip.

Ante los hechos, el cantante Julio Preciado se pronunció sobre la creciente violencia en Tijuana y Sinaloa, luego de las amenazas dirigidas a artistas del regional mexicano como Grupo Firme, Natanael Cano y Fuerza Régida. Durante un homenaje en la Arena Coliseo de Guadalajara, donde fue reconocido entre imágenes de sus luchadores favoritos, el intérprete expresó su inquietud ante la inseguridad que afecta a la industria musical.

“En lo personal, creo que al gobierno se le está saliendo de control esta situación. ¿Qué culpa tienen los artistas? Sea quien sea. No estoy diciendo que esto sea algo contra Grupo Firme en particular, pero ahora, si cantaste alguna canción o mencionaste a alguien, ya es motivo para que no te dejen trabajar”, declaró Preciado.

“A Natanael Cano ya lo amenazaron en Tijuana. A Fuerza Régida también y a muchos otros artistas les han prohibido tocar en la ciudad. Hoy (martes) dejaron una cabeza en un puente para que Grupo Firme no se presente. No sé a dónde vamos a llegar con esto. La situación está muy complicada. Esto afecta a muchas familias”, señaló.

Reemplazo en el Carnaval de Mazatlán

(Instagram: Festival de Mazatlán)

Tras la cancelación de Grupo Firme, la cartelera del Carnaval de Mazatlán sufrió modificaciones. El 1 de marzo, en su lugar, se presentarán Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar. Además, el 90′s Pop Tour sustituirá a Jorge Medina y Josi Cuen, quienes también cancelaron su participación en el evento.