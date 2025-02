¿Gene Hackman filmó en México? La historia del rodaje de La Mexicana en Real de Catorce

En la amplia filmografía del fallecido actor Gene Hackman, 'La Mexicana' se posiciona como su conexión más conocida con México. (Fotos: Amblin, YouTube)

El dos veces ganador del premio Oscar, Gene Hackman, de 95 años, fue hallado muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, en su casa de Nuevo México. Reportes de la policía de Santa Fe indican que el cadáver de la mascota de la pareja también fue localizado en la propiedad, sumando misterio respecto a las posibles causas de muerte, las cuales, hasta el momento, son indeterminadas.

Mediante un comunicado, la policía estableció que el caso es una investigación en proceso, aunque descartó que como línea principal un posible asesinato, “Estamos en medio de una investigación preliminar de muerte, esperando la aprobación de una orden de registro”, dijo un portavoz el miércoles.

El deceso, ocurrido a unos días de los premios Oscar, cimbró a Hollywood y avivó el interés por la vida personal de la leyenda del cine. En México, una anécdota que durante años ha generado dudas es la participación de Hackman en La Mexicana, filme de 2001, donde comparte créditos con Brad Pitt y Julia Roberts, pero con una participación mínima en escena.

(Jovani Pérez/Infobae)

La curiosa participación de Gene Hackman en ‘La Mexicana’

México ha sido escenario de grandes producciones de Hollywood gracias a sus paisajes únicos y su riqueza cultural. Una de las películas más recordadas es La Mexicana, protagonizada por Brad Pitt y Julia Roberts, la cual se rodó en el icónico pueblo de Real de Catorce, San Luis Potosí. A lo largo de los años, ha surgido la duda sobre si el legendario actor Gene Hackman participó en la cinta o si llegó a filmar alguna producción en territorio mexicano.

Real de Catorce: el escenario de ‘La Mexicana’

Dirigida por Gore Verbinski, La Mexicana combina comedia romántica con acción y aventura. La historia sigue a “Jerry Welbach” (Pitt), quien recibe la orden de recuperar una pistola legendaria llamada “La Mexicana”. La supuesta maldición del arma y un secuestro inesperado complican su misión, mientras su novia “Samantha” (Roberts) se enfrenta a su propio dilema con un secuestrador de buen corazón, interpretado por James Gandolfini.

El pueblo de Real de Catorce fue elegido como una de las principales locaciones de la película debido a su atmósfera colonial y mística. Sus calles empedradas, túneles y construcciones antiguas dotaron a la historia de un aire nostálgico y misterioso, clave en la narrativa del filme. A lo largo de los años, los turistas han visitado el lugar para conocer los escenarios donde Pitt y Roberts dieron vida a sus personajes.

Real de Catorce es un sitio con gran historia. En sus inicios, fue un importante centro minero, famoso por la extracción de plata. Su nombre, según algunas versiones, proviene de una banda de catorce ladrones capturados y ejecutados en la zona. Actualmente, es considerado un pueblo mágico y es visitado por viajeros que buscan experiencias culturales y espirituales.

¿Gene Hackman filmó en México?

A pesar de rumores, no hay registró de que Gene Hackman rodó alguna escena en Real de Catorce. Aunque en la historia su personaje tiene una profunda conexión con México, el actor no formó parte del elenco que viajó a San Luis Potosí para rodar parte del filme.

Sin embargo, su legado en el cine es indiscutible. Con una carrera de más de cinco décadas, se consolidó como uno de los actores más versátiles y respetados de Hollywood.

Hackman ganó dos premios Oscar por The French Connection (1971) y Unforgiven (1992), interpretando personajes rudos y complejos. Además, dejó su huella en cintas como The Conversation (1974), Mississippi Burning (1988) y The Royal Tenenbaums (2001).

A pesar de rumores, no hay registró de que Gene Hackman rodó alguna escena en Real de Catorce. (Foto: La Mexicana, YoutUbe)

En 2008, decidió retirarse del cine para dedicarse a la escritura y disfrutar de una vida tranquila en Santa Fe, Nuevo México. Su estilo de actuación natural y su rechazo al estrellato tradicional lo convirtieron en un referente del cine estadounidense.

El impacto de ‘La Mexicana’ y su legado en Real de Catorce

Aunque La Mexicana no fue un éxito rotundo en taquilla ni en crítica, la cinta dejó un impacto duradero en Real de Catorce. Las escenas filmadas en el pueblo aún son recordadas por los cinéfilos y han motivado a muchos viajeros a conocer el lugar.

En redes sociales, usuarios han compartido imágenes comparando escenas del filme con la apariencia actual del pueblo, destacando la belleza de sus calles y su esencia intacta. Este fenómeno ha contribuido a mantener vivo el interés en el filme y en el místico destino potosino.

México ha sido elegido por Hollywood en múltiples ocasiones para ambientar sus historias. Desde westerns hasta dramas épicos, sus paisajes han brindado autenticidad a muchas producciones. La Mexicana es solo un ejemplo del encanto de Real de Catorce, un destino que sigue cautivando tanto a viajeros como a la industria del cine.

(IG/said_olvera)

(IG/said_olvera)

(IG/said_olvera)