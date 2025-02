Eduardo Verástegui reacciona a rumores sobre su supuesto amorío con Ricky Martin: “Mi vida es un libro abierto”

Eduardo verástegui reaccionó públicamente a rumores que sostienen que tuvo una relación sexoafectiva con Ricky Martin. (Fotos: @eduardoverastegui, Instagram / @jeancarlomagh, X)

El productor de cine y activista de ultraderecha, Eduardo Verástegui, denunció en la red social X ser víctima de una campaña de desprestigio por su proyecto Movimiento Viva México, asociación civil que busca su conformación como partido político de cara a las elecciones de 2030.

Verástegui, cuyo impacto en la política nacional aumentó tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha tenido cruces mediáticos con celebridades mexicanas por su apoyo a las políticas restriccionistas y discriminatorias que ha promovido o implementado el mandatario.

Recientemente, tuvo un acalorado intercambio de tuits con el actor Alfonso Herrera, quien lo acusó de hacer apología a la ideología nazi al emular un saludo popular entre adeptos del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

Eduardo Verástegui y su conexión con Ricky Martin

Durante su desencuentro, Herrera se refirió a Eduardo Verástegui como “señora”. Sin contextualizarlo, el actor hizo referencia a un rumor que ha perseguido a activista por décadas: un supuesto amorío con el cantante boricua Ricky Martin.

El comentario alentó a otros usuarios de X a especular sobre la relación entre Verástegui y Ricky Martin, lo que el activista catalogó como una estrategia para dañar su imagen basada en perpetuar un rumor falso.

En una primera publicación, Eduardo Verástegui escribió un extenso tuit en el que, sin mencionar las especulaciones sobre su sexualidad, señala que los excesos que conoció en la industria de la televisión lo llevaron a hacer una conversión en su vida.

No obstante, define sus excesos como una etapa de promiscuidad en la que le faltó el respeto a las mujeres: “Mi vida es un libro abierto. He compartido mi testimonio de vida miles de veces y siempre he dejado claro quién fui antes de mi conversión, que ocurrió hace 23 años, gracias a Dios. Antes vivía en una burbuja donde reinaban el ego y la soberbia. Veía a las mujeres como objetos, les falté el respeto a muchas, mentí, fui infiel y creí en la mentira de que el verdadero hombre era el mujeriego.

Llevé una vida alejada de la fe católica que me inculcaron mis padres y trabajé en proyectos dentro del medio del entretenimiento que, lejos de hacer un bien a la sociedad, lograban lo contrario”, expresó.

Eduardo Verástegui compartió una publicación en la que otro usuario desacredita los rumores en torno a su amorío con Ricky Martin. (Foto: captura de pantalla, X)

Apoya versión de una fabricación de su historia con Ricky Martin

Luego de describir a detalle la que definió como una etapa oscura en su vida, niega haber tenido un romance con Ricky Martin, aunque sin mencionarlo directamente: “Soy un pecador como todos, tengo miles de defectos y sigo en un proceso de crecimiento, como cualquier persona. Pero de ahí a que sean ciertas las calumnias que han inventado sobre mí, eso sí que no”.

En un segundo tuit, Verástegui utilizó las palabras de otra persona para negar que, en una etapa de su vida, fue bisexual. El activista compartió una publicación del creador digital Jean Carlo Portillo, donde difunde la fotografía original que la revista TVyNovelas utilizó en una de sus portadas a principios de los 2000, como parte de un amplio reportaje en el que Eduardo Verástegui fue vinculado a la estrella boricua.

Las polémicas declaraciones de Aracely Arámbula

En años recientes, la conexión entre Eduardo verástegui y Ricky Martin volvió a acaparar portadas luego de que la actriz Aracely Arámbula, expareja del mexicano, dejó entrever que la posibilidad de un romance.

La periodista Ana María Alvarado reveló que, durante un concierto de Ricky Martín en el que coincidió con ‘La Chule’, ella reveló que el cantante fue el tercero en discordia en su noviazgo: “Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin y Aracely nos dijo de su boquita: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’, en aquel entonces Eduardo Verástegui, así nos lo dijo, lo recuerdo perfectamente”.

Tiempo después, en el programa Chisme No Like, se difundió una supuesta carta escrita por Ricky Martin a Eduardo Verástegui en 2017, donde deja entrever su relación: “Gracias por ser esa persona tan especial en mi vida. Te quiere, Ricky”.

Eduardo Verástegui negó el contenido de dicha carta, así como versiones y expresiones de personas que formaron parte de su entorno, quienes aseguraban que mantuvo un noviazgo con Ricky Martin.

