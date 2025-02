Edil de Izúcar de Matamoros denuncia amenazas de grupo criminal: “Pido a Dios no ser parte de las cifras” | VIDEO

Eliseo Morales detalló que recibe amenazas de muerte a diario por parte de elementos y grupos del crimen organizado en Izúcar de Matamoros, Puebla | Foto: Facebook / Eliseo "El Chino" Morales

Eliseo Morales Rosales, presidente municipal de Izúcar de Matamoros, en Puebla, hizo público que ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos y células del crimen organizado que han pretendido operar y controlar la región poblana. De acuerdo con el propio edil, dichas intimidaciones son diarias después de que el funcionario pidiera mayor apoyo por parte del Gobierno de Puebla—así como la propia Secretaría de Marina (Semar)― para reforzar las tareas de seguridad en el municipio.

La denuncia quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se observa a “El Chino” Morales en un acto oficial de entrega de cinco patrullas por parte de la administración del morenista Alejandro Armenta Mier:

“Ustedes no saben las amenazas que recibo diarias por tratar de dignificar la vida de los izucarenses. Me dicen que no me meta con tal persona, con los que vende esto o lo otro”, declaró el presidente municipal.

El presidente municipal Eliseo Morales sentenció que "no bajará la guardia" para mantener la seguridad en Izúcar de Matamoros | Foto: Facebook / Eliseo "El Chino" Morales

Aunado a ello, Morales Rosales declaró que “no bajará la guardia” y seguirá priorizando la seguridad de las y los pobladores de la localidad:

Yo recibo muchas amenazas diarias, que me van a matar, que esto que lo otro. Pues bueno, cuando uno se alquila tiene que aguantar eso y mucho más. (...) Te amenazan, te advierten, te persiguen. Siempre tratando de hacer que dejes de hacer lo que estás haciendo. Eso no va a pasar en Izúcar de Matamoros”, expresó igualmente el funcionario.

Durante sus esfuerzos por mejorar la seguridad, el alcalde de Izúcar de Matamoros, Eliseo Morales Rosales, informa que ha sido amenazado de muerte por grupos criminales que operan en el municipio. (X/@soyluisgabriel1)

“El Chino” Morales “reza” para no ser parte de las cifras oficiales de violencia política

En entrevista para medios locales, el actual presidente municipal realiza sus actividades y labores oficiales sin contar con escoltas o mayor seguridad en la zona Casa Colorada, sede oficial del gobierno municipal. Ahí, los elementos de la policía local mantienen la tranquilidad y no se muestran en alerta.

“Sólo le pido a Dios no ser parte de las cifras de presidentes asesinados (en Puebla) y que no quede solamente en una carpeta de investigación”, refirió Morales Rosales.

El titular del municipio poblano aseguró que no pactará con células criminales en su administración de gobierno | Foto: Facebook / Eliseo "El Chino" Morales

El edil poblano invitó a que sus homólogos a cerrar filas para combatir al crimen y, a su vez, evitar los pactos con el narco o recibir algún pago por parte de estos grupos delincuenciales:

“No tienen que aceptar ni una amenaza, ni una advertencia y mucho menos recurso, porque el que aceptó recurso tiene un compromiso con ellos (el crimen) y lo tiene que respetar. Aquí en Izúcar de Matamoros no hay ningún compromiso con ninguna persona que se dedique a delinquir”.

Así mismo, “El Chino” Morales aprovechó el encuentro para responder a los amedrentamientos recientes:

“Yo invito a los delincuentes, a los maleantes que, si quieren trabajar, que se vayan a otro municipio porque aquí en Izúcar de Matamoros no los vamos a tolerar” finalizó.

La violencia contra candidatos y funcionarios municipales en Puebla en 2024

En 2024, el estado de Puebla enfrentó una serie de asesinatos de presidentes municipales y candidatos, lo cual se entendió como una escalada de violencia política. Uno de los casos más destacados fue el de Jaime González Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo, quien fue asesinado el 23 de marzo mientras se encontraba en su negocio de venta de autos. Según informes, cuatro hombres en motocicletas llegaron al lugar y le dispararon frente a su familia.

Enrique Rodríguez Cayetano había sido elegido como presidente municipal de San Felipe Xochiltepec en las pasadas elecciones de 2024 | Foto: Especial

Otro incidente ocurrió el 11 de septiembre cuando Enrique Rodríguez Cayetano, presidente municipal electo de San Felipe Xochiltepec, fue asesinado a balazos en un camino rural conocido como Paraje El Guaje. Rodríguez Cayetano, miembro de la agrupación Fuerza por México, había ganado las elecciones el 2 de junio y se preparaba para asumir el cargo el 15 de octubre.