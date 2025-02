Crímenes de odio: aumentan delitos contra personas LGBT+ en CDMX durante 2024

Reportan incremento en crímenes de odio en CDMX. Foto: (iStock)

En 2024, México registró un preocupante aumento en los crímenes de odio contra la población LGBT+, que alcanzaron un total de 146 casos en todo el país, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Esta cifra representa un incremento significativo respecto a los 82 casos reportados en 2023.

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con mayor número de incidentes, acumulando 31 casos de violencia, lo que supone un aumento de más del 1.500 % en comparación con los dos casos registrados en 2023. Este fenómeno ha encendido las alarmas entre activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

De acuerdo con el Observatorio Nacional, los crímenes de odio en la Ciudad de México incluyeron 17 asesinatos y cinco desapariciones en 2024, frente a un solo asesinato y una desaparición reportados en 2023. Este drástico incremento ha convertido a la capital en el epicentro de la violencia contra la comunidad LGBT+ en el país. Además, en lo que va de 2025, ya se han documentado seis casos en la misma entidad, lo que evidencia que la problemática persiste.

Personas se manifiestan contra crímenes de odio. Foto: iStock

Un panorama nacional alarmante

El informe del Observatorio Nacional detalla que, en 2024, se documentaron un total de 146 delitos contra personas LGBT+ en México, incluyendo asesinatos, atentados y desapariciones. Estas cifras superan ampliamente los registros de años anteriores, incluso los de 2016, cuando comenzó a realizarse un seguimiento sistemático de estos crímenes. Según la organización Letra Ese, las mujeres trans y los hombres gays son los colectivos más afectados por esta violencia.

Letra Ese también señala que las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del problema, ya que muchos crímenes de odio no son denunciados o no son tipificados como tales por las autoridades. Esto dificulta la obtención de datos precisos y limita la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y los derechos de las personas LGBT+.

El impacto psicológico y social de la violencia

El impacto de los crímenes de odio trasciende el daño físico. Según un estudio reciente de The Trevor Project, casi el 50 % de las juventudes LGBT+ en México han considerado el suicidio tras ser víctimas de agresiones relacionadas con su orientación sexual o identidad de género. Este dato subraya las graves consecuencias emocionales y psicológicas que enfrentan las personas LGBT+ en un entorno hostil.

Además, los crímenes de odio generan un sentimiento de miedo y vulnerabilidad en la comunidad LGBT+, lo que afecta su calidad de vida y su participación en la sociedad. También deterioran la cohesión social y la confianza en las instituciones, al tiempo que incrementan las tensiones y los conflictos sociales.

Características y ejemplos de los crímenes de odio

Un crimen de odio contra personas LGBT+ se define como un delito motivado por prejuicios hacia la orientación sexual o identidad de género de la víctima. Estos delitos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo agresiones físicas, verbales o psicológicas, y pueden ser perpetrados por individuos o grupos.

Entre los ejemplos más comunes de crímenes de odio se encuentran las agresiones físicas o verbales en espacios públicos o privados, ataques contra bares o clubes frecuentados por personas LGBT+, vandalismo o destrucción de propiedades, discriminación en el ámbito laboral o educativo, y asesinatos motivados por prejuicios. Cada uno de estos actos no solo afecta a las víctimas directas, sino que también envía un mensaje de intimidación a toda la comunidad LGBT+.

Colectivos LGBT marchan contra violencia en CDMX Credito:Infobae-Max Alonso

Frente a este panorama, el informe del Observatorio Nacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos destacan la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir y responder a los crímenes de odio. Entre las acciones recomendadas se encuentran la educación y concientización sobre la diversidad sexual y de género, la promoción de la tolerancia y el respeto hacia las personas LGBT+, y la implementación de políticas y leyes que protejan a esta población.

Asimismo, es fundamental proporcionar apoyo y recursos a las víctimas de crímenes de odio, así como fomentar la colaboración entre las autoridades y la comunidad para prevenir y abordar estos delitos. Estas medidas no solo buscan reducir la incidencia de los crímenes de odio, sino también promover una sociedad más inclusiva y respetuosa.