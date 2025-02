Joanna Vega-Biestro explota contra Livia Brito por querer tomar vacaciones fuera de México tras conflicto con paparazzi

La conductora se mostró molesta al escuchar que Livia Brito tenía interés por viajar fuera de México para sus vacaciones. Crédito: IG/liviabritopes IG:vegabiestro

Joanna Vega Biestro volvió a estallar contra Livia Brito después de escuchar que tiene interés por pasar sus vacaciones fuera de México, pues no quiere volver a vivir lo que pasó con Ernesto Zepeda, paparazzi que le tomó fotografías mientras disfrutaba de las playas de Cancún con su expareja.

A casi cinco años de que la famosa fue captada sin su consentimiento durante sus días libres, admitió que ha sido un proceso desgastante, por lo que considera tomar otras medidas.

En un reciente encuentro con diversos medios, entre los que se encontraba Imagen Televisión, Brito compartió detalles sobre el caso con el paparazzi, pero no pudo evitar hablar sobre la prensa, quienes han estado a favor o en contra de uno solo.

“Es muy desgastante, y aparte mucha información que no se dio, que no se habló, de cosas que no se dijeron porque es un tema legal, como que se volcaron mucho a favor o en contra de ciertas partes y, pues, al final la prensa tiene que ser un poco más neutral", expresó.

La actriz Livia Brito asegura que el conflicto legal con Ernesto Zepeda es muy desgastante. (@liviabritopes)

Asimismo, compartió que tras los hechos ocurridos está considerando alejarse del país para sus siguientes días libres.

“Mejor me voy a otro país de vacaciones, porque aquí me andan persiguiendo para tomarme fotos sin mi consentimiento”, reveló.

Joanna Vega Biestro estalla contra Livia Brito, asegura que mintió en el caso de Ernesto Zepeda

Dichas declaraciones no fueron bien vistas por Joanna Vega Biestro, presentadora de “Sale el Sol”, quien recapituló lo ocurrido en el caso entre la famosa y el paparazzi.

“Desde el día uno, Livia, empezaste a decir mentiras. Incluso te atreviste a decir que tú no estabas en Cancún cuando eso pasó, que tú estabas en la Ciudad de México, mentira. Luego dijiste que tú no conocías, que ni había pasado nada, pero surgieron los videos de los testigos, mentira”, recordó.

De acuerdo con la periodista de espectáculos, la actriz de origen cubano fue encontrando huecos en la ley gracias a que tiene las posibilidades de contraran buenos abogados.

Joanna vega-Biestro estalló contra Livia Brito por querer viajar de fuera de México. (vegabiestro, Instagram / @lacomadritaof_, X)

Finalmente, también reaccionó a la decisión de la actriz de salir de México de vacaciones, pero resaltó que las fotografías que ahora ya no quiere dar las pedía al principio de su carrera.

“Me encanta como se les olvida que al principio están pide, pide y pide entrevistas, fotos, y ya cuando llegas entonces ya no. Así no se hacen las cosas tampoco”, sentenció Vega Biestro.