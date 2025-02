El Horny revela cómo cambió su vida tras aparecer en volantes que lo vincularon con Los Chapitos

El Horny aseveró que no le debe nada a nadie, esto tras aparecer en volantes en Culiacán. (Captura de pantalla)

La vida del influencer Carlos Lizárraga, mejor conocido como El Horny, dio un giro inesperado luego de que su nombre y fotografía aparecieran en los narcovolantes lanzados en Culiacán, Sinaloa, el pasado 9 de enero. En dichos panfletos, difundidos desde avionetas, se señalaba a 25 músicos e influencers, incluidos Peso Pluma y Markitos Toys, de supuestos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Desde entonces, El Horny ha enfrentado una serie de cambios en su vida, aumentando su seguridad, prolongando su estancia en Guadalajara y replanteando su futuro en la creación de contenido.

En una entrevista en el canal de YouTube de El Gafe 423, el creador de contenido rompió el silencio sobre cómo ha manejado esta situación y desmintió cualquier relación con actividades ilícitas.

Niega nexos

Crédito: Redes sociales

Tras la difusión de los volantes en Culiacán, El Horny utilizó sus redes sociales para negar rotundamente las acusaciones y pidió que no se le difamara sin pruebas.

“Gracias a Dios nunca hemos tenido la necesidad de estar enredados y mucho menos apoyar a una facción para una guerra. Nosotros estamos con Dios y eso Dios no lo perdona. No me difamen sin tener pruebas porque yo y el pueblo sabe que jamás hemos tenido un problema”, escribió en Instagram.

En la entrevista con El Gafe 423, el youtuber reiteró su postura y aseguró que su vida ha sido transparente: “Yo no tengo problemas con nadie, yo no ando por la vida haciéndole daño a nadie ni nada”, expresó.

También explicó que, a pesar de la gravedad de la situación, decidió mantenerse tranquilo y seguir con su vida: “Si me hacen lo que me tengan que hacer, güey, donde esté me lo van a hacer. O sea, no tengo como para una blindada, ni seguridad, ni nada”, afirmó.

Dejar Culiacán y adaptarse a Guadalajara

El Horny y El GaFE 423. (Instagram: soyelhorny)

Aunque El Horny ya llevaba meses en Guadalajara, en donde su esposa tiene familia, y reveló que su estadía originalmente iba a ser corta, sin embargo, ante la creciente violencia y la difusión de los volantes, optó por no regresar a Culiacán.

“Me traje ropa para una semana y aquí seguimos. La familia de mi esposa nos dice: ‘No, no se vayan todavía, ¿para qué se van a ir a peligrar allá, a andar en la calle y todo el pedo?’ Entonces le hacemos caso o me arriesgo a ir para allá”, explicó en la entrevista.

Aseguró que el impacto emocional fue fuerte, especialmente para su esposa, quien sí se traumó tras la aparición de los volantes: “Fue con ella con quien tuve que lidiar, porque realmente estaba muy preocupada”, confesó.

Sin embargo, destacó que con el paso de los días, ambos decidieron continuar con su rutina y no dejarse consumir por el miedo, pues de lo contrario se iban a volver “locos”.

El impacto en su carrera y su seguridad

Aseguró que no regresará a Culiacán hasta que la situación de violencia no se calme. (Instagram: @soyelhorny)

Desde su aparición en los volantes, El Horny ha extremado precauciones y ha cambiado la forma en la que maneja su contenido y sus colaboraciones. Explicó que, dentro del mundo de los influencers, existen personas que intentan aprovecharse de otros creadores.

“A todos nos utilizan, güey. Tú aquí me estás utilizando, a lo mejor de la buena manera, porque yo ya te utilicé. Pero hay gente que sí te utiliza y te quiere exprimir más de lo que tú le sacaste a ellos, güey”, mencionó.

Pese a todo, sigue enfocado en su trabajo y en nuevos proyectos, tanto en YouTube como en su faceta musical.

Aunque extraña su ciudad natal, su familia y su estilo de vida en Sinaloa, El Horny reconoció que, por ahora, regresar no es una opción: “Si yo pienso en regresar a Culiacán es porque yo sé que no tengo pedos con nadie. No tengo nada en contra de nadie, pero lo ideal es que ya que se acabe todo”, concluyó.

Por ahora, su prioridad sigue siendo su familia y su seguridad, mientras busca seguir creciendo en su carrera sin que los rumores y las especulaciones lo frenen, afirmó.