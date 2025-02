Primer aniversario luctuoso de la mamá de Daniel Bisogno: las extrañas similitudes de sus muertes casi en el mismo día

De qué murió María Araceli Bisogno Tapia, mamá de Daniel Bisogno conductor de Ventaneando (Fotos: RS)

El conductor de televisión Daniel Bisogno, conocido por su participación en el programa Ventaneando, murió en una fecha que coincidió con un momento particularmente significativo para su familia: apenas cuatro días antes del aniversario luctuoso de su madre, María Araceli Bisogno Tapia, quien falleció el 24 de febrero de 2024.

La noticia ha generado una profunda conmoción entre sus allegados, quienes aún enfrentaban el duelo por la pérdida de la matriarca de la familia. La madre de Daniel Bisogno falleció mientras el presentador se encontraba en terapia intensiva, enfrentando complicaciones de salud. Este contexto hizo que la familia tuviera que manejar con delicadeza la noticia de su deceso, especialmente debido al estado crítico en el que se encontraba el conductor en ese momento.

Un año después y tan solo 4 días antes de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso de la muerte de la madre de Daniel Bisogno, El Muñeco falleció a sus 51 años de edad, siendo tan solo una de las extrañas similitudes que los fans han encontrado en la historia de la familia. Resaltando que tan solo unos días después cumplirá 9 años la integrante más pequeña, Michaela Bisogno.

Un vínculo maternal lleno de recuerdos y anécdotas: la relación de Daniel Bisogno con su mamá

La relación entre Daniel Bisogno y su madre fue recordada en múltiples ocasiones por el presentador, quien en 2021 compartió entrañables anécdotas sobre su infancia en una cápsula especial emitida por “Ventaneando” con motivo del Día de las Madres. En aquella ocasión, Daniel describió a su madre como una mujer cariñosa y atenta, aunque también estricta cuando era necesario.

“Mi mamá siempre fue cariñosa con nosotros, muy atenta, aunque no faltaba la chancla en algún momento, eso sí, solo cuando me portaba mal. Y siempre me gritaba desde lejos ‘¡Daniel!’, pidiéndome que fuera por la Coca de mi papá”, relató el conductor entre risas, acompañado por su colega Pedro Sola.

Estas memorias reflejan el profundo impacto que María Araceli tuvo en la vida de su hijo, quien siempre la consideró una figura central en su desarrollo personal y profesional.

El difícil momento de comunicar la pérdida: así se enteró Daniel Bisogno de la muerte de su mamá

El hermano de Daniel, Alex Bisogno, compartió detalles sobre cómo la familia enfrentó el desafío de comunicarle al presentador la muerte de su madre. En una entrevista con la periodista Matilde Obregón, Alex relató que, durante los días en los que Daniel permaneció hospitalizado, este preguntaba constantemente por el estado de salud de su madre. Sin embargo, debido a la gravedad de su situación, la familia optó por posponer la noticia hasta que su condición mejorara.

“Todos los días que veíamos a Daniel, él quería saber de los avances de mi mamá. La noticia se la dimos cuando lo pasaron de terapia intensiva a intermedia. Llegamos mi hermana y yo y ese era el día. Llegamos al hospital, Daniel preguntó por mi mamá y nos pusimos a llorar”, explicó Alex con evidente emoción. Este momento marcó un punto de inflexión para la familia, que tuvo que enfrentar el duelo de manera conjunta mientras apoyaban a Daniel en su recuperación.