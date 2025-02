‘Fershow’ Escárcega, artista visual, denuncia acoso policial en Ciudad Neza: “Temo por mi vida”

El artista visual Fernando Escárcega, alias Fershow, denuncia acoso policial tras sufrir un robo en su casa en Nezahualcóyotl, Estado de México (Fershow)

El artista visual mexicano Fernando Escárcega, conocido en la escena de creadores como Fershow, recurrió a su cuenta de Instagram para denunciar el acoso que ha estado recibiendo por parte de elementos policiacos en el Estado de México.

Fershow, quien ha explorado la vida urbana de Ciudad Nezahualcóyotl para retratarla en su obra artística, explicó en un video que fue víctima de un robo en su domicilio, ubicado en la colonia Juárez Pantitlán, en el poblado municipio del Estado de México.

En un video compartido en su cuenta social, el creativo apareció notablemente afectado y entre lágrimas dijo:

“El policía que trabaja aquí en la colonia me está acosando, tengo mucho miedo. Si en México hay feminicidios, no va a pasar nada conmigo, tengo mucho miedo por mi vida. Lo material no me importa, sino el hecho de saber que hay un policía acosador queriéndome hacer daño. Ayúdenme a compartir este mensaje porque no quiero que me pase nada”.

Fershow afirma que policías lo agredieron físicamente al solicitar apoyo por el robo en su domicilio (Fershow)

La publicación generó la preocupación de los seguidores del fotógrafo, quien refirió detalles de lo ocurrido.

“El martes me robaron mi cámara, cel y compu, entonces al llamar a la policía, me ven y se me van encima sin preguntar”, explicó el creativo.

“El robo fue en mi casa, me vaciaron la casa con lo poco que tenía”.

“(Los policías) ni se enteraron del robo, me avientan, hacen una llave china y lastiman las costillas... Entonces llegan a mi domicilio y se van encima de mí. Al final ya me pude zafar y llamar al 911 para denunciar. Y el policía que me agredió avisó que no me dieran atención, que era broma”, relató.

Fershow Escárcega se encuentra intimidado por agentes de la policía Crédito: Instagram/fershowescarcega

Tras ello, Fershow relata un marcado acoso personal que ya lleva cinco días, pese a las denuncias que ha estado presentando.

“Hasta el otro día vinieron más policías a acosarme en la tarde, trajo 5 patrullas. Yo seguí levantando denuncias y apoyo y vinieron policías de más alto rango. Y justo cuando estaban afuera tomándome la denuncia, pasó el acosador y se bajó y me atacó, uno de ellos lo contuvo”.

El fotógrafo refiere haber sido víctima de discriminación y violencia motivada por su identidad, por lo que lo dirigieron a la unidad especializada, sin lograr frenar el acoso al momento.

Según Fershow, la violencia sufrida estaría motivada por discriminación hacia su identidad y apariencia como integrante de la comunidad LGBTTIQ+ (Fershow)

“La violencia fue por discriminación, por mi apariencia”, dice el artista que forma parte de la comunidad LGBTTIQ+.

“Luego llamé al diputado López Vela y su asistente me mandó a la policía de violencia de género. Entonces vinieron por mí para llevarme a levantar la denuncia , el director de policías me dijo que lo quitarían de mi zona, pero no me han dado su nombre, ni cargo, el trato ha sido totalmente frío”.

Pese a esto, Fershow Escárcega ha continuado siendo “vigilado” por policías al exterior de su domicilio.

“Y el acoso sigue, se supone les prohibieron pararse enfrente de mi casa. Pero ayer vino mi familia porque no quieren que denuncie, entonces llamé de nuevo a la policía de género y les dije que ya no me molestaran. Pero básicamente estoy viviendo el día, esperando que no me dispare el policía”.

El fotógrafo denuncia que recibió trato indiferente en la unidad especializada en violencia de género donde acudió a buscar apoyo (Fershow)

“No he recibido más atención ni apoyo de las autoridades, sólo se supone que ya no vendrán a mi casa. Pero la idea es que ese funcionario no ataque a más, no sólo que me lo quiten de aquí”.

Los recientes acontecimientos han puesto en riesgo no sólo su seguridad personal, sino también su capacidad para continuar desarrollando su obra. La denuncia pública del artista busca visibilizar no sólo su caso, sino también la problemática de la violencia y discriminación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTTIQ+ en México.

Quién es Fernado Escárcega, artista visual de Ciudad Neza

Fershow Escárcega es artista visual y fotógrafo mexicano originario de Ciudad Nezahualcóyotl, donde ha desarrollado su obra que confluye entre expresiones de diversidad, identidad y moda con una rimbombante estética que ha sido catalogada como “kitsch”.

Aunque presentó denuncias, el artista señala que no ha recibido respuestas efectivas por parte de las autoridades (Fershow)

Su trabajo “NezaYork” ha tenido visibilidad en galerías de España, Francia, Costa Rica, Chicago, Texas y Colombia, y ha sido objeto de reportajes en televisión abierta, cerrada y publicaciones como Chilango y La crónica.

El licenciado en Arte y patrimonio cultural ha recibido la Beca Jóvenes Creadores FONCA, y su trabajo ha sido expuesto en las rejas de Chapultepec y en el Museo de la Ciudad de México.