Elección Judicial 2025: Estos son los requisitos, proceso y fechas a tomar en cuenta para participar como observador electoral

El proceso electoral se llevará a cabo el próximo domingo 1 de junio. (Infobae)

El Instituto Nacional Electoral (INE) hace un llamado a la ciudadanía para participar como observadora electoral en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Los observadores electorales son personas -habilitadas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales- que buscan conocer la preparación y el desarrollo del proceso electoral, incluyendo la Jornada Electoral del próximo 1 de junio. Su participación contribuye al fortalecimiento de la democracia en México, lo que asegura la transparencia en los procesos electorales, de acuerdo con el INE.

Este proceso cobra especial relevancia debido a la ausencia de representaciones partidistas, por lo que la figura de los observadores será clave para transparentar el trabajo institucional y contribuir a la legitimación del proceso electoral.

Requisitos para participar en el proceso electoral

Los requisitos para ser observador electoral incluyen: tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no haber sido miembro de dirigencias de partidos políticos en los tres años anteriores a la elección; no haber sido candidato a un puesto de elección popular en el mismo periodo; y no ser servidor público vinculado con programas sociales de los distintos niveles de gobierno. Además, se deben evitar vínculos con partidos políticos o con la operativa de programas sociales gubernamentales.

Proceso de inscripción

El registro para ser observador electoral está disponible a través del portal https://pjf2025-observadores.ine.mx/. Las personas interesadas deben proporcionar datos personales y una copia de su credencial para votar.

La fecha límite para el registro es el 7 de mayo de 2025, por lo que es importante realizar este trámite con antelación para garantizar la validación de la inscripción.

Si bien la fecha límite para obtener o actualizar la credencial del INE es el 31 de marzo de 2025, los ciudadanos que se registren como observadores electorales no necesitan una credencial vigente al momento de la inscripción, ya que el proceso de registro se realiza antes de esa fecha.

Para más información y detalles sobre el proceso, los interesados pueden consultar el portal oficial del INE o acercarse a las autoridades electorales locales.

El instituto electoral reitera que esta es una excelente oportunidad para contribuir a la democracia y asegurar un proceso electoral transparente en el Poder Judicial de la Federación.

Hasta el pasado 21 de febrero, se han registrado un total de mil 257 solicitudes individuales y cinco registros de miembros de organizaciones, lo que refleja el creciente interés de la ciudadanía por participar en la observación electoral.

El INE continúa recibiendo solicitudes para quienes deseen desempeñarse como observadoras y observadores electorales en este proceso inédito.