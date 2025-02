Aracely Arámbula desmiente al papá de ‘Checo’ Pérez; asegura que su hijo no se lanzará como cantante

Aracely Arambula decidió mantener en secreto la identidad de sus hijos desde que eran pequeños. Crédito: Cuartoscuro

Aracely Arámbula decidió romper el silencio sobre el supuesto lanzamiento de su hijo mayor, Miguel Gallego Arámbula, en la música, como se había especulado en diciembre de 2024.

En ese entonces, fue Antonio Pérez Garibay, padre del piloto ’Checo’ Pérez, quien mencionó que el joven emprendería su propio camino en el mundo del entretenimiento con un lanzamiento musical tras cumplir la mayoria de edad.

Sin embargo, en un reciente encuentro con los medios, la actriz de melodramas desmintió que su hijo tuviera interés por saltar a la fama como lo aseguró anteriormente el empresario.

“La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso”, dijo para distintos medios al exterior del teatro donde presenta “Perfume de Gardenia”.

De igual forma, la intérprete de 48 años reveló que son sus propios hijos quien le han pedido estar lejos de las cámaras, pese a que uno de ellos ya es mayor de edad.

“Estamos concentradísimos en ‘Perfume de Gardenia’, ellos en sus escuelas. Me tienen ellos prohibido que hable de ellos, así que ellos mismos me dijeron: ‘Ya, no queremos saber nada’”, confesó.

Una imagen donde supuestamente se ven Miguel y Daniel de espaldas está circulando entre los fans de Luis Miguel (Foto: X)

Cabe recordar que la decisión de los jóvenes no es reciente, pues el año pasado también habló sobre el desinterés de sus hijos por las cámaras; y aunque admitió que le gustaría poder subirlos a redes sociales, respeta su decisión, por lo que también los apoyará si después buscan incursionar en la música o la televisión.

“Si a ellos les gustaran las cámaras aquí estarían al lado mío. Daniel es muy chistoso y a Miguel también le gusta la actuación, les llama la música, les llama todo eso. Ojalá hereden la voz de por allá”, comentó.

Qué dijo el papá de ‘Checo’ Pérez sobre el hijo de Aracely Arambula

Durante un encuentro con la prensa en diciembre del año pasado, Antonio Garibay compartió que sus constantes apariciones en la obra “Perfume de Gardenia” se debían al primogénito de la actriz, quien supuestamente emprendería en la música.

"Viene ‘Micky’ Junior, muy fuerte el próximo año, es su lanzamiento en Europa a nivel mundial y viene algo muy grande, van a estar muy orgullosos, estoy seguro que ‘Micky’ va a superar al papá y a la mamá, cantando, guapísimo“, dijo en ese entonces.

Sin embargo, las declaraciones del padre de ‘Checo’ Pérez han sido completamente desmentidas, pues los hijos de Luis Miguel y Araceli Arámbula han decidido seguir con una vida privada y lejos de las cámaras.

Hijo de Aracely Arámbula no debutará en la música como había dicho el papá de 'Checo' Pérez. (Foto: Instagram/@aperezgaribay)