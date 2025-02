“No te preocupes”: Cristina Riva Palacio revela cómo fue su última plática con Daniel Bisogno en el hospital

(Instagram)

La muerte de Daniel Bisogno ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo. Tras su partida, han surgido diversas declaraciones de quienes fueron cercanos al conductor de Ventaneando, incluyendo las palabras de su expareja, Cristina Riva Palacio, madre de su hija Michaela.

En un encuentro con los medios, Riva Palacio reveló detalles de su última conversación con Bisogno en el hospital.

¿Cómo fue la última plática de Cristina Riva Palacio y Bisogno?

En un encuentro con los medios difundido por TVNotas, Cristina Riva Palacio compartió que los momentos finales de Bisogno estuvieron marcados por su preocupación por Michaela. Según su testimonio, el conductor luchó hasta el final con la esperanza de salir del hospital para ver a su hija:

“Fueron días complicados, llenos de fe, Daniel luchando hasta el último segundo, nunca se rindió. Siempre preguntando por su hija, siempre diciendo: ‘Ya quiero salir para irme a ver a mi bebé’”.

Asimismo, reveló que su última conversación con Bisogno fue un momento de despedida y tranquilidad para él:

“Nos despedimos diciendo: ‘Tranquilo, yo cuido a la niña, tiene la mejor familia. No te preocupes, la niña va a estar bien’”.

¿Cómo fueron los últimos días de Bisogno?

El conductor de Ventaneando enfrentó complicaciones de salud derivadas de un trasplante de hígado realizado meses atrás. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, quien compartió detalles en sus redes sociales, su estado se agravó horas antes de su fallecimiento el 20 de febrero.

El conductor de televisión falleció este 20 de febrero Crédito: Cuartoscuro

A través de su cuenta de TikTok, Rubio explicó que desde el mediodía de ese día se supo que la salud de Bisogno había empeorado considerablemente:

“Ha muerto Daniel Bisogno tras complicaciones del trasplante de hígado que se le realizó hace algunos meses, el icónico conductor de Ventaneando perdió la vida esta noche”.

Según la periodista, sus últimas horas fueron en paz, rodeado de sus seres queridos y con cuidados paliativos:

“Pudo despedirse de sus seres queridos”, señaló.

Bisogno estuvo hospitalizado en terapia intensiva debido a una falla multiorgánica provocada por una infección en las vías biliares. Aunque se buscaba un nuevo trasplante de hígado y riñones, su cuerpo no resistió las complicaciones.

Daniel Bisogno recibió la visita de su hija Michaela. (Ventaneando, YouTube)

¿Cuál fue su última voluntad, según su hermano?

En una entrevista con Ventaneando, Alex Bisogno, hermano del presentador, compartió cuál fue la petición más importante de Daniel antes de partir:

“Lo primero que siempre pidió fue que no nos alejáramos de la niña, que él siempre se esmeró de que tuviéramos una relación cercana con Michaela, porque al haber tenido a la niña con una mujer con la que ya no estaba, siempre estaba que nos pudiéramos separar como familia y siempre buscó que estuviéramos juntos. Me pidió que viera por ella hasta que fuera mayor de edad y pudiera tomar sus propias decisiones, que no la dejáramos sola, su miedo... en los momentos más delicados de su vida siempre fue: ‘cuídenme a Michaela’”.