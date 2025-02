“Lluvia”: los 87 minutos que reflejan la desesperanza de la CDMX

Lluvia se encuentra disponible en cines de todo el país. Crédito: Jesús Avilés / Infobae México

“Luz donde hay oscuridad”, así es como Rodrigo Díaz Saiz, director de Lluvia, define la esencia de los seis relatos que conforman su ópera primera rodeada de una precipitación constante en la Ciudad de México que invita a sus personajes a encontrarse en cada gota.

Con un guion realizado por Paula Markovitch, esta película explora la condición humana rodeada de una lluvia permanente que cubre cada emoción y decisión tomada por sus personajes, quienes a pesar de vivir experiencias distintas, convergen en la inmensidad de la capital.

En entrevista con Infobae México, el director comentó que la película cuenta con dos personajes que forman el centro de las historias: la ciudad y la lluvia.

“Yo soy citadino y ahí fui encontrando puntos de vista míos, de interpretación de esa historia que dejó de ser Paula y se convirtió en mía. Luego traje a la mesa el segundo personaje principal: la lluvia, como metáfora un poco de lo sucede en estos encuentros y desencuentros, una especie de manto que cobijaba todos los relatos”.

Crédito: Especial

Este filme toca temas tan profundos como la depresión, infidelidad, violencia, los encuentros fortuitos, la esperanza y desesperanza; todos los que convergen bajo el manto de una lluvia en la que cada personaje está a prueba y aprende de sí mismo.

“Estas gotitas son cada historia y cuando tú ves la lluvia, ves toda la película. Es un elemento que me ayudaba a generar emociones, estos estados de ánimo que están viviendo los personajes a lo largo de los relatos: unos más luminosos, otros más absurdos y otros más contradictorios”, comentó Rodrigo García respecto de la implementación de este elemento a lo largo de la película.

Sin embargo, Lluvia no solo es el titulo y una constante de esta película, sino que las grabaciones se llevaron a cabo bajo condiciones reales en la mayor parte del rodaje, lo que representó todo un reto para la producción.

“Sentía que debía tener una ciudad mojada, con lo que implica, debía tener esta ciudad caótica que es cuando está lloviendo. Las cosas se alentan, la gente que maneja se entorpece, los peatones estorban, nunca van con paraguas... había algo mágico también en eso”, comentó el director acerca de su decisión de grabar en estas condiciones.

Crédito: Especial

Respecto a las historias que convergen entre sí, tanto en encuentros como emociones, Rodrigo García detalló que su película se formó como una propuesta para mostrar la soledad en medio de la multitud, de la desesperanza en una ciudad con posibilidades infinitas.

“Vivimos en una ciudad donde prácticamente ya no tenemos ningún espacio de no convivencia con otro ser humano, pero al mismo tiempo estamos muy solos. Hay una serie de cuestiones que te hacen como invisible, cuando tú lo que quieres como ser humano es ser visible, y me pasaba con estos encuentros y desencuentros (…) en esta ciudad sabemos que las posibilidades de cruzarnos con alguien son mágicas", comentó el director.

Crédito: Especial

Esta película se plantea como un encuentro con las personas que nos rodean en las calles de la Ciudad de México, con sus historias y emociones. Rodrigo García comenta que una de sus intenciones fue dejar abierta la conversación acerca de lo que pasará con cada personaje al finalizar los seis relatos que la componen, logrando así que cada espectador se vea reflejado en ellas y tenga más empatía acerca de quienes lo rodean.

“A mí me gustan las películas que generan una sensación y que te dejan pensando, te dan también un compromiso a ti como espectador de decir: bueno ¿Qué imagino que pasaría con estos personajes después de que acaba la película? Sentía que yo le iba a dejar un ápices al espectador para que cuando se volviera a subir al metro, volteara al de al lado, este tipo de cosas que me parecía que generábamos un poco de empatía en este contexto que vivimos ahora".

Rodrigo García Saiz comentó que todas las personas podrán identificarse con las emociones que cada relato retrata dentro de su película coral. |Crédito: Infobae México - Ale Huitrón

Bajo el sello de Pimienta Films, Lluvia cuenta con un elenco de artistas como Bruno Bichir, Arcelia Ramírez, Cecilia Suárez, Martha Claudia Moreno, Morgana Love, así como un talento en ascenso, quienes se encargan de dar vida a un reflejo de las miles de historias que los capitalinos pueden enfrentar día con día en las calles interminables de la ciudad.

Actualmente la película se encuentra disponible en cines de todo el país.