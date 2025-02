J-hope de BTS visitará México en marzo, te recordamos las fechas de sus conciertos

El cantante de pop anunció el viernes su primer Pop-Up como solista en la Ciudad de México. (Cortesía)

j-hope, uno de los miembros del grupo de pop BTS, uno de los más icónicos del siglo XXI en su género, anunció el pasado viernes su primer Pop-Up como solista en la Ciudad de México (CDMX).

Este se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 18 de marzo y posteriormente, del 21 al 23 de marzo, en Foro Casa Roma, que se ubica en la calle Zacatecas, número 207, en la colonia Roma Norte, en la capital mexicana.

Ésta será una experiencia única en el mundo de HOPE ON THE STAGE, pues contará con actividades únicas, y además, los asistentes podrán adquirir mercancía exclusiva de la CDMX.

Dicho evento tendrá cupo limitado con pre-registro a través de Weverse, y las personas interesadas podrán apartar su lugar desde el próximo 25 de febrero a las 19:00 hrs, y hasta el 9 de marzo a las 23:59.

j-hope se convirtió en el primer artista surcoreano en encabezar un importante festival de música estadounidense con su actuación en Lollapalooza 2022. REUTERS/Heo Ran/File Photo

HOPE ON THE STAGE marca la primera gira mundial de j-hope en solitario, contará con un total de 31 conciertos en 15 ciudades en todo el mundo, incluidas Seúl (Corea del Sur), Singapur (Singapur), Yakarta (Indonesia), Bangkok (Tailandia), Osaka (Japón), Ciudad de México (México), entre otras.

En México, se llevarán a cabo sus conciertos los días 22 y 23 de marzo de 2025 en el Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

j-hope, quien siempre ha desafiado los límites, se convirtió en el primer artista surcoreano en encabezar un importante festival de música estadounidense con su actuación en Lollapalooza 2022. Sus hitos musicales incluyen su colaboración una amplia variedad de artistas de todos los géneros, como pudo verse con “Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)” (2019) y “on the street (with J. Cole)” (2023), reuniendo diversas influencias artísticas, tanto en su música como en sus imágenes.

Su último álbum especial HOPE ON THE STREET VOL.1 (2024) debutó en el número 5 del Billboard 200. El álbum llegó acompañado por una docuserie de seis partes ‘HOPE ON THE STREET’ lanzada mundialmente en Prime Video, celebrando la auténtica expresión musical de j-hope.