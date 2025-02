Hermano de Daniel Bisogno revela cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir

Alex Bisogno, hermano de Daniel (alexbbisogno / Instagram)

Daniel Bisogno, reconocido periodista y conductor del programa de espectáculos Ventaneando, falleció a los 51 años. El deceso ocurrió debido a complicaciones relacionadas con un trasplante de hígado que mantenía su salud comprometida desde el pasado septiembre.

La noticia fue confirmada por Pati Chapoy a través de un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, donde expresó: “Con inmensa tristeza les informo que Daniel Bisogno falleció”.

Este anuncio conmocionó tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento, que lo reconocía como una de las personalidades más destacadas y carismáticas de la televisión mexicana.

El equipo de Ventaneando realizó un homenaje a Daniel Bisogno con una transmisión especial donde recordaron sus mejores momentos en el programa. Posteriormente, se dieron cita en el Centro Cultural Teatro 2 donde se llevó a cabo un segundo homenaje esta vez con las cenizas del conductor presentes.

Alex Bisogno habla de su hermano tras su fallecimiento

A las afueras del teatro, Alex Bisogno, su hermano, tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde reveló cuáles fueron sus últimas palabras. El también conductor contó:

“Se fue en terapia intensiva y cuando estás ahí no tienes acceso a tus seres queridos. Eran muchas horas muy solito en terapia intensiva y la última conversación fue ‘ya no se vayan, ya no me dejen solo’. ¿Quién lo iba a decir? Él nos dejó solos a nosotros".

Aunado a esto, Alex Bisogno reafirmó la admiración que siempre sintió por su hermano y aseguró que Michaela, su sobrina de 8 años, está muy triste por el fallecimiento de su padre. m

Daniel Bisogno se consolidó como uno de los rostros más representativos de la televisión en México gracias a su participación en Ventaneando, un programa que se ha mantenido como referente en el ámbito de los espectáculos. Su estilo directo, su agudo sentido del humor y su capacidad para conectar con la audiencia lo convirtieron en una figura central del programa, donde trabajó durante varios años.

A lo largo de su carrera, Bisogno no solo destacó por su talento frente a las cámaras, sino también por su habilidad para generar conversación en torno a los temas del espectáculo. Aunque su trayectoria estuvo acompañada de momentos polémicos, su carisma y su estilo único le permitieron mantenerse como un referente en el medio.