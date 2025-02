Pepe Aguilar habría ‘vetado’ a Nodal de Premios Lo Nuestro 2025 para proteger a Ángela: “No quiere que la pase mal”

La revista de prensa rosa TVNotas reporta fricciones entre Pepe Aguilar y Christian Nodal tras unas recientes declaraciones hechas por Cazzu. (pepeaguilar_oficial, nodal / Instagram)

La posible presencia de Christian Nodal hoy 20 de febrero en Premios Lo Nuestro 2025 ha generado un sinfín de especulaciones y, según la periodista Mandy Fridmann, el cantante de Adiós Amor no se presentará debido a que Pepe Aguilar se lo habría sugerido.

Según reveló en el programa de Javier Ceriani en YouTube, el cantante de regional mexicano no asistirá al evento para evitar un posible encuentro con su expareja, Belinda, y así proteger a Ángela Aguilar de una situación incómoda.

¿Nodal no irá a Premios lo Nuestro 2025?

En su intervención, la periodista señaló que se encontraba en la sede del evento y que habría escuchado detalles sobre la presunta ausencia de Nodal.

Indirectamente, Belinda reaccionó a la boda de su ex, Christian Nodal. (@belindapop)

“Christian Nodal no va esta noche a los premios, no acompaña a Ángela, no va a pasar por la alfombra y ni siquiera va a estar en el camerino. Confirmado. Acabo de escucharlo entre camerinos”, afirmó Fridmann.

A su vez, Mandy aseguró que la decisión de que el cantante no estuviera presente en Premios Lo Nuestro habría sido promovida por Pepe Aguilar.

“Esto habría sido una sugerencia de su suegro Pepe Aguilar, que no quiere que su hija pase un mal momento, porque vio a Belinda, está como una muñeca y le sugirieron que se quedara grabando música”.

¿Qué se dice sobre la posible reunión de Ángela, Belinda y Nodal?

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, el trío conformado por ellos y Belinda ha sido el centro de controversias en la industria del entretenimiento. La exnovia del cantante continúa siendo un tema recurrente en su historia de amor con Ángela, lo que ha generado múltiples rumores sobre tensiones y celos.

Premios Lo Nuestro 2025 (Especial Infobae: Jesús Aviles)

Ahora, con Premios Lo Nuestro 2025 como escenario, la posibilidad de un reencuentro entre Nodal y Belinda parece haber sido suficiente motivo para desatar todo tipo de especulaciones al respecto.

Por el momento, no se ha confirmado oficialmente si Christian Nodal asistirá o no a Premios Lo Nuestro 2025. Asimismo, ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones públicas sobre el tema.