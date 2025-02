Federico Albanese traerá su música envolvente a México por primera vez: “Era un sueño venir aquí” | ENTREVISTA

Federico Albanese traerá su música envolvente a México por primera vez. (Instagram)

El reconocido compositor y pianista italiano Federico Albanese, conocido por su estilo distintivo que fusiona elementos clásicos y modernos, se encuentra a punto de pisar suelo mexicano por primera vez. Como parte de la gira de su más reciente álbum Black Birds and Sun of October, Albanese se presentará en El Cantoral el próximo 22 de febrero, un recinto que promete ofrecer la atmósfera perfecta para descubrir su música envolvente y emocional.

Con una sólida trayectoria como creador de música instrumental y bandas sonoras para películas y documentales, Albanese ha destacado por su capacidad de transmitir historias sin palabras, valiéndose únicamente de su piano y una mezcla sutil de texturas electrónicas. Su música, profundamente inspirada en paisajes, vivencias personales y cine, han logrado conectar con audiencias en todo el mundo, y es momento de que México sea partícipe de su talento en vivo y en directo.

Con un nuevo álbum bajo el brazo, Albanese habló en exclusiva con Infobae México sobre las expectativas que tiene con su primera visita a tierras mexicanas, así como el proceso creativo detrás de sus composiciones. Entre paisajes italianos, leyendas, cine, el mundo digital y una sed por conocer la cultura mexicana, el compositor visitará nuestro país con la esperanza de crear una conexión única con el público local.

Federico Albanese y sus envolventes sonidos en vivo. (Instagram)

Estamos muy emocionados de recibirte en México. Es tu primera vez en el país, ¿cuáles son tus expectativas respecto al público y la escena musical?

No lo sé, estoy muy emocionado de estar allí, de hecho. Ha sido algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo. Creo que, desde que tenía como 17 o 18 años quería ir a México, pero por una razón u otra nunca pude. Así que, para mí, es muy emocionante estar allí por primera vez y, además, poder presentarme y dar un concierto. No sé, todavía siento que es como estar soñando despierto, de verdad. Estoy tan emocionado. Es un nuevo público, una nueva aventura, una nueva experiencia para mí. Pero siento que hay una conexión. Soy italiano, soy del sur, mi familia, la familia de mi padre, es del sur de Italia, así que creo que hay un vínculo. Uno de mis mejores amigos es de México, no de la Ciudad de México, sino de Puerto Vallarta. Pero sí, siento, espero y quiero creer que vamos a crear una gran conexión.

Entonces, ¿Nunca has visitado México antes? ¿Conoces algo sobre la música mexicana, el folclore y la cultura?

Honestamente, no mucho. En realidad, estoy muy curioso por descubrir cosas nuevas, ¿sabes? Estoy contento porque no solo estaré allí por el show, voy a pasar algunos días en la Ciudad de México. Así que estoy realmente ansioso por todo y por descubrir algo de música. Tengo un gran amigo que estará conmigo y él es de allí, así que probablemente será nuestro guía turístico.

¿Cómo fue que decidiste traer tu música por primera vez a este país?

Bueno, de hecho, ya tenía esta idea desde hace un tiempo. Le pregunté a mi agente y a mi equipo si podíamos intentar algo, porque tenía un álbum nuevo por salir y, ¿por qué no intentar explorar nuevos territorios que me interesan? Estoy realmente interesado en Sudamérica en general, y especialmente en México, de entre todos. Fue una idea que tuve y funcionó. Empezamos a difundir la idea y a contactar a personas que conocíamos en México, y finalmente logramos concretar un hermoso show en un lugar increíble para el concierto. Además, por cierto, será parte de la nueva gira del álbum. Será aún más emocionante porque estaré interpretando música nueva por primera vez.

Federico Albanese acaba de publicar su nuevo disco 'Black Birds and Sun of October '. (Instagram)

Estaba a punto de preguntarte sobre eso. ‘Black Birds and Sun of October’ está más cerca que nunca, y quiero saber qué sorpresas podemos esperar en tu show. ¿Estará enfocado en este nuevo lanzamiento o también podremos escuchar algo de tu música pasada?

No, también habrá muchas cosas del pasado, por supuesto. Pero diría que el comienzo del show, esta experiencia, creo que estará basado en el nuevo álbum, especialmente porque en estos días estoy ensayando. Estoy en el estudio practicando todos los días, básicamente 12 horas al día, y estoy pensando en muchas ideas nuevas, muchas cosas que vienen del nuevo álbum. Estoy súper emocionado. He estado de gira con la misma música durante prácticamente tres años, en 2022, 2023 y 2024, con el mismo repertorio. Así que, para mí, era crucial cambiar. Algunas de las canciones o de la nueva música son más desafiantes de interpretar, pero también se sienten naturales para mí ahora. Así que habrá cosas nuevas, pero también canciones del pasado que me gustaría tocar. Será una mezcla de todo.

Tu música se mueve entre sonidos clásicos y modernos. ¿Qué opinas de la evolución de la música instrumental en esta era digital?

Es difícil de decir. Creo que es complicado, realmente requeriría una conversación larga. La música instrumental probablemente es más difícil de aprovechar en un sentido, porque no tienes palabras para expresar las cosas. Es muy subjetiva. Una persona puede relacionarse con una canción de una manera, y alguien más de una forma completamente diferente. Por ejemplo, para alguien una canción puede transmitir alegría, y para otra persona, todo lo contrario. Es difícil de definir y también complicado encasillar en un género específico, lo que al final dificulta su mercadeo. Hoy en día, es más fácil en cierto sentido debido a que las plataformas de streaming nos han dado un escenario esencial, donde la música instrumental ya no se ve solo como música de fondo. Hace años, eso era lo que se asumía, pero ahora se ha demostrado que la música instrumental puede tener éxito. Con la música de películas, por ejemplo, esto cambió un poco, y ahora creo que existe una nueva generación, una nueva era de música instrumental, que probablemente le debe mucho al mundo digital en general. La tecnología también juega un gran papel. Si piensas, por ejemplo, en la música electrónica y la mezcla entre géneros, el concepto esencial de la música contemporánea es tratar de fusionar y combinar diferentes estilos. La electrónica y la evolución tecnológica en ese sentido han cambiado también la música. Así que, en general, creo que es un gran momento para la música instrumental. De hecho, probablemente ésta sea la era dorada de todo lo instrumental.

Cuando creas música, ¿tienes imágenes o historias en tu mente? Sé que también has compuesto para películas y documentales, así que me gustaría saber cómo es tu proceso.

Sí, claro. La forma en que compongo mis propias cosas siempre se basa en una imagen, una especie de forma o imagen que tengo en mi mente. Es algo que hice mucho en el pasado, creando una imagen imaginaria desde el lado de la imaginación y luego traducirla a música. Para mí, ese proceso podría definirse como un proceso de traducción: traducir algo en música. Un gran ejemplo de esto es mi último álbum, que está completamente basado en una zona específica del norte de Italia donde viví por un tiempo. Es un lugar hermoso, lleno de historias, mitos y leyendas, con un entorno increíble y un paisaje impresionante. Todo el álbum estuvo inspirado en ese lugar. Ahora bien, cuando trabajé en una película, por ejemplo, el proceso es diferente, porque en ese caso no tengo que crear la idea por mí mismo; la idea ya está frente a mí. En ese punto, se trata de adaptarte a la visión de alguien más. Es un proceso igualmente interesante y hermoso. Lo curioso es que, al final, ambos procesos, trabajar en una película o trabajar en un álbum, tienen ciertas similitudes.

La campiña italiana fue el escenario de inspiración para su nueva producción discográfica. (Instagram)

Sobre la música para cine, ¿hay algún compositor que haya influido especialmente en tu forma de trabajar?

Sí, claro. Admiro mucho el trabajo de Jóhann Jóhannsson, por ejemplo, el fallecido Jóhann Jóhannsson, quien hizo películas increíbles como Prisoners o Arrival. También está Clint Mansell, que fue una gran fuente de inspiración para mí. Y, por supuesto, soy un gran fan de Ennio Morricone, con su estilo italiano de hacer bandas sonoras: esa forma épica y monumental que caracteriza a Italia. Crecí con eso, así que estoy de alguna forma conectado con esa tradición. Hay muchísimos compositores que me han inspirado, pero también películas específicas. A veces hay compositores menos conocidos que logran capturar una idea específica para una película y lo hacen de una forma hermosa.

¿Existe algún director de cine contemporáneo con el que te gustaría trabajar?

Sí, o sea, estoy también explorando un poco el cine mexicano, pero es justo porque voy a ir a México. Además, amo el trabajo de, por ejemplo, Cuarón, que es mexicano, y me encantaría trabajar con él. Creo que Roma es una obra maestra. Así que sí, definitivamente hay muchos directores de cine con los que me encantaría colaborar. Otro mexicano que adoro es González Iñárritu.

Federico Albanese en el estudio. (Instagram)

Finalmente, ¿cuál ha sido la reacción más significativa que has visto del público hacia tu música?

He entrevistado a muchos artistas y performers. La cuestión es que, ya sabes, soy un ser humano muy frágil cuando estoy en el escenario. Estoy completamente expuesto, de alguna manera. Estoy solo allí con mi piano y mis equipos electrónicos, y, si no hay conexión con el público, es muy difícil llevar el show hasta el final. A veces puede ser algo tan simple como el silencio, pero incluso el silencio es una forma de comunicación. Así que cada presentación, incluso cuando estaba al inicio de mi carrera tocando frente a unas pocas personas, si esas personas estaban muy atentas escuchando, entonces yo me sentía feliz y satisfecho. Obviamente, ha habido momentos en los que el público ha sido extremadamente cálido, y eso te hace sentir muy bien. Por ejemplo, en 2018 toqué en Irán, y fue muy especial porque no es común presentarse en el Medio Oriente, pero el público fue increíble. Estaban muy felices de tenerme ahí. Fue algo muy conmovedor. Claro, es lindo que te animen, pero lo más importante es la conexión que se crea entre el público y yo.

El público mexicano es muy cálido también, así que espero que te lleves una experiencia hermosa de México.

Eso espero, eso espero. Gracias. Mientras más cálido sea, mejor.