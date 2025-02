No sólo Angélica Rivera y Diego Klein, estas parejas también viven un romance con gran diferencia de edad

"La Gaviota" retoma su vida sentimental con Diego Klein tras su separación de Enrique Peña Nieto. Crédito: Cuartoscuro

El regreso de Angélica Rivera a los reflectores no sólo marca un hito en su carrera artística, sino que también abre un nuevo capítulo en su vida personal.

De acuerdo con la revista Caras, la actriz mexicana, conocida popularmente como “La Gaviota”, ha iniciado una relación sentimental con Diego Klein, su coprotagonista en la serie Con esa misma mirada.

Este romance surge en el marco de su retorno a la actuación tras un largo periodo de ausencia de 17 años y tras haber sido Primera Dama del país.

Ahora, a sus 55 años, Rivera no sólo retoma su carrera artística, sino que también se da una nueva oportunidad en el amor con Klein, quien tiene 36 años, 19 menos que ella.

Angélica Rivera regresa a la actuación tras 17 años con la serie Con esa misma mirada (IG: @carasmexico)

“Desde que iniciaron las grabaciones, la chispa entre estos dos famosos fue inmediata. Angélica nunca se presentó en plan de diva, sino que era muy afectiva con Diego y siempre se le veía contenta”, afirmó una fuente consultada por la revista.

Pero el naciente romance entre la ex de Enrique Peña Nieto y Diego Klein no es el único en el medio artístico mexicano cuyos protagonistas ostentan una marcada diferencia de edades.

El romance entre los actores surgió durante las grabaciones de la serie (Crédito: VIX)

Es el caso de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, quienes llevan más de un año de feliz relación, y ajenos a los comentarios que los señalan por sus 30 años de diferencia.

La actriz y cantante soprano, y el comediante del podcast La cotorrisa mantuvieron su romance en secreto durante varios meses y fue hasta febrero de 2024 que hicieron público el amor que surgió de la participación de ambos en el programa Divina comida.

Pese a que el noviazgo fue bien recibido por los fans, que incluso bautizaron el shippeo como ‘Ricaleta’, la artista de 60 años y su novio, de 30, no han evitado los comentarios negativos.

La actriz y el 'standupero' se flecharon en la serie 'Divina comida' (@susanazabaleta)

“Está bonito demostrarle al mundo que te puedes seguir enamorando, no importa la edad que tengas”, dijo Zabaleta a los medios cuando dio a conocer su romance. A partir de entonces, la pareja comparte románticos momentos en sus redes sociales y han dejado entrever la posibilidad de llegar al altar.

La cantante y el comediante tienen una notable diferencia de edades Crédito: Ig@susanazabaleta

Otros que han sido motivo de comentarios son el productor de Televisa Juan Osorio y su prometida Eva Daniela.

La historia de amor entre el realizador de telenovelas y la actriz inició en 2021, cuando se conocieron durante el casting para ¿Qué le pasa a mi familia?, producida por Osorio.

A pesar de la diferencia de edad, de 38 años, la química entre ambos fue inmediata, y se les ve tan enamorados que han sabido callar has habladurías.

A 3 años de hacer pública su relación, la pareja anunció su compromiso mediante sus redes sociales. (soyevadaniela, Instagram)

“Creo que todas las mujeres, desde que estamos chiquitas y tenemos la ilusión de encontrar al príncipe azul, siempre deseamos a un hombre que nos respete, nos valore, nos cuide y nos dé seguridad, y que cuando esté contigo te diga: ‘Eres la mujer más hermosa del mundo’”, declaró la actriz originaria de León Guanajuato, de 30 años, a la prensa.

“Me da mi lugar, quiere estar conmigo, me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho. Estoy muy contenta”.

Por su parte, el ex de Niurka ha declarado que a sus 67 años ha encontrado en Eva Daniela un nuevo aire vital.

Juan Osorio disfruta de la fiesta de compromiso con Eva Daniela Crédito: IG: juanosorio.oficial

“Ella llegó a mí para aportarme su juventud, su experiencia, para enseñar cómo piensan los jóvenes de ahora y me ayuda mucho con mis redes sociales, pero también me guía; hay cosas que uno a veces no ve, aunque las tenga enfrente, y ahí es cuando me quita la venda que no me permite ver más allá”, dijo a TVyNovelas.

“Se encarga de cuidarme mucho; pienso que soy muy afortunado de tener una pareja como ella, sobre todo porque es una mujer joven con mucha energía, me apapacha mucho y eso me hace muy feliz”.