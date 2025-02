Módulo de Sí al Desarme, Sí a la Paz, recibe un rifle AK-47 en la alcaldía Cuauhtémoc

Los módulos se encuentran en lugares seguros, y se reciben armas de todo tipo, y de cualquier calibre. Crédito: SECGOB

Una persona con un rifle AK-47 asistió al módulo de desarme inaugurado este martes en el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicada en la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro de la capital, para intercambiar esta arma larga por dinero, según lo informó este martes la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SecGob CDMX).

Esto se dio en el marco de la instalación de dicho módulo, puesto en el marco del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el cual consiste en el canje de armas de fuego y municiones, de manera anónima, por dinero en efectivo. Se establecen centros de canje en espacios que brinden seguridad y confianza, como es el caso de templos e iglesias dentro de la capital del país.

En esta ocasión, por el AK-47, a la persona que lo entregó se le dieron 20 mil 600 pesos, mientras que a la persona dueña de un revólver calibre 38, se otorgó un monto de 6 mil 500 pesos.

El programa busca retirar las armas de la población civil, ya sea que la hayan adquirido de manera legal o ilegal, para disminuir los delitos de alto impacto asociados a las armas de fuego.

Las autoridades de la SecGob indicaron que, por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, este programa seguirá reforzándose, ya que juega un papel importante como constructor de la paz en las colonias, comunidades, alcaldías y en la ciudad en general.

Las armas son destruidas, y no se le pide dato alguno a las personas que las entregan. Crédito: SECGOB

Cabe destacar que en los módulos de esta acción social no se preguntan datos personales de quien entrega las armas, tampoco cómo las obtuvieron, solo se reciben, se destruyen y el costo de las mismas es entregado en dinero en efectivo a quien haga el canje.

La subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Paulina Salazar Patiño, destacó la importancia de este programa que recibe armas de manera anónima, sin preguntar dónde se obtuvo el arma o si en algún momento fue utilizada, enfocándose en sacarla de los hogares y seguir contribuyendo en la protección de las y los habitantes de la ciudad.

“Este proyecto construye vinculación y confianza; que no te engañen, un arma en casa no defiende a nadie, es un peligro latente, pueden lastimarse tus hijos, puedes activarla tu mismo en un momento de vulnerabilidad, riña o conflicto, y con esto puedes perder tu libertad y arrebatar tal vez la vida de alguien más. No te arriesgues, confía en las autoridades de los tres órdenes, quienes tienen la encomienda y la firme convicción de salvaguardar tu vida, tu seguridad y tu integridad”, mencionó.

Desde el inicio de esta Acción, en el año 2019, se han recolectado 9 mil 15o armas, de las cuales 6 mil 421 han sido cortas; mil 833 han sido largas. Además se han recuperado 895 granadas, una pieza de artillería, 88 mil 939 estopines, 6 cartuchos de dinamita y un millón 205 mil 979 cartuchos.

Por todas estas armas se han entregado un total de 30 millones 728 mil 988 pesos.