Las cinco mejores series y películas coreanas de zombies que te mantendrán enganchado este fin de semana

Estas producciones cautivaron a millones al presentar mundos caóticos, donde el verdadero peligro no siempre son los infectados, sino los conflictos entre los sobrevivientes. (Netflix)

Los zombies han conquistado nuestras pantallas con historias llenas de terror y supervivencia. Series icónicas como The Walking Dead (Los muertos vivientes, 2010) y The Last of Us (El último de nosotros, 2023) marcaron un antes y un después en el género, explorando escenarios apocalípticos donde virus mortales o parásitos transforman a los humanos en monstruos sin control.

Sin embargo, las producciones coreanas elevaron el género a otro nivel, aportando nuevas perspectivas y teorías sobre el origen de estas criaturas aterradoras. Corea del Sur ha demostrado que el horror zombie puede ir mucho más allá de los clichés habituales, con narrativas en donde no solo encontramos el frenesí de los infectados, sino también historias que mezclan el folclore, la ciencia y las emociones humanas más profundas.

Train to Busan (Estación Zombie, 2016), por ejemplo, presentó una perspectiva fresca al combinar el apocalipsis zombie con una emotiva historia familiar, mientras que Kingdom (Reino, 2019) introdujo una fascinante teoría: el origen de los zombies radica en un antiguo parásito transmitido a través de hierbas medicinales.

Felicidad (2021) es una serie de diez episodios que se desarrolla en un futuro cercano, donde un medicamento para la gripe da origen a un nuevo virus. (Viki)

Top cinco películas y series de zombie

Además de las teorías científicas y sobrenaturales, las producciones coreanas se destacan por su capacidad para generar tensión y terror psicológico. A diferencia de las clásicas hordas de muertos vivientes lentos, las versiones coreanas suelen presentar zombies rápidos, agresivos y casi imposibles de detener. A continuación la selección de las mejores producciones de apocalipsis zombie de los últimos años.

#Vivo (2020): es un thriller de terror que mezcla el género zombie con un enfoque contemporáneo y tecnológico. La historia sigue a Joon Woo (Yoo Ah in), un joven gamer que queda atrapado en su departamento cuando un misterioso virus se propaga rápidamente por la ciudad, convirtiendo a las personas en zombies violentos.

Con recursos limitados y sin conexión con el exterior, Joon Woo enfrenta el aislamiento, la desesperación y el miedo mientras intenta sobrevivir. A medida que su situación parece volverse insostenible, descubre que no está solo: Kim Yoo Bin (Park Shin Hye), una vecina del edificio de enfrente, también ha logrado resistir. Juntos, aunque separados físicamente, idean maneras creativas para comunicarse y ayudarse mutuamente mientras intentan escapar del peligro.

Dónde verla: Netflix

Felicidad (2021): se desarrolla en un futuro cercano, donde un medicamento para la gripe da origen a un nuevo virus. Esta misteriosa enfermedad provoca en los infectados una rabia extrema y sed de sangre, similar a los zombies, desata el caos en la ciudad.

La historia se centra en un edificio de apartamentos de gran altura, donde los residentes son puestos en cuarentena y deben enfrentarse a la amenaza constante del virus, mientras lidian con el miedo, la desconfianza y la desesperación.

Además, está protagonizada por Han Hyo Joo y Park Hyung Sik, mezcla suspenso, drama y un toque de comedia, lo que aporta momentos de alivio en medio del terror. A través de la supervivencia en un entorno cerrado y de alta tensión, Felicidad explora la naturaleza humana en circunstancias extremas, poniendo a prueba las relaciones personales y el comportamiento de los individuos cuando sus vidas están en juego.

Dónde verla: Rakuten Viki

Tráiler "Dulce Hogar" (2020) (YT @ Netflix España)

Dulce hogar (2020): la vida de Cha Hyun Su (Song Kang), un estudiante de secundaria introvertido, da un giro inesperado cuando se ve atrapado en medio de un apocalipsis en el que las personas se transforman en monstruos aterradores cuando son mordidos, aunque no son zombies en el sentido clásico. Mientras los residentes del edificio luchan por sobrevivir, se enfrentan no solo a estas criaturas, sino también a sus propios miedos y deseos más oscuros.

Basada en el webtoon homónimo, la serie explora temas profundos como el deseo humano, la desesperación y las complejidades sociales. Aunque no se trata de zombies tradicionales, las criaturas y la atmósfera inquietante ofrecen una experiencia de terror similar, sumergiendo al espectador en una tensión constante.

Dónde verla: Netflix

Detective Zombie (2020): Kim Moo Young (Choi Jin Hyuk) se convierte en un zombie después de ser enterrado en la montaña. Aunque su condición lo convierte en una criatura aterradora y sin recuerdos de su pasado, mantiene su intelecto y habilidades deductivas, lo que lo lleva a aprender a convivir con los humanos.

A lo largo de la serie, Moo Young enfrenta la lucha interna de controlar sus impulsos y su necesidad de alimentarse de carne humana, mientras trata de mantener su humanidad y asumir la personalidad y el trabajo de un detective.

La serie combina elementos de terror, comedia y misterio, presentando casos criminales intrigantes mientras explora la peculiar vida de un zombie que sigue siendo funcional en la sociedad.

Dónde ver: Viki y Kocowa

Tráiler "Estamos Muertos" (2022) (YT @ Netflix Latinoamérica)

Estamos muertos (2022): sigue a un grupo de estudiantes atrapados en su escuela durante el brote de un virus mortal. Este virus transforma a los infectados en criaturas agresivas y sedientas de sangre. Los estudiantes deben luchar no solo contra sus compañeros convertidos en monstruos, sino también contra la escasez de recursos como comida y agua, mientras intentan encontrar una manera de escapar del instituto Hyosan High y de la ciudad, que rápidamente se ve infestada por los infectados.

A lo largo de los diez capítulos, los jóvenes enfrentan desafíos extremos, desde los ataques de los zombies hasta las tensiones internas en su grupo de sobrevivientes. La trama combina acción, terror y suspenso, mientras los estudiantes intentan adaptarse a la nueva realidad.

Dónde ver: Netflix