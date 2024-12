Maryfer Centeno está dispuesta a hacer tregua con Mr. Doctor: “No hay nada como la paz”

La primer audiencia estaba programada para el 28 de noviembre, pero se aplazó a enero de 2025. (Captura YouTube // Cuartoscuro)

Maryfer Centeno, grafóloga mexicana conocida en el medio artístico nacional y redes sociales por sus análisis de lenguaje corporal de famosos, confesó que está dispuesta a considerar una resolución alterna en el caso que sostiene en contra de Octavio Arroyo ‘Mr. Doctor’ ante las autoridades mexicanas por presunta difamación y amenazas.

Fue en un encuentro con medios de comunicación afuera de las instalaciones de Televisa donde aseguró que está dispuesta a aceptar un acuerdo con el influencer para encontrar paz. Y es que su caso no solo mantiene un debate constante en redes sociales sobre la funcionalidad de la grafología, también sobre las formas de expresión en redes sociales. Incluso, es considerado como un precedente del tipo de contenido que actualmente se propone en internet.

“Yo siempre he creído en los medios alternativos en la resolución de conflictos; sí, claro que sí (estoy dispuesta a una tregua o acuerdo.”

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

Sin embargo, todo indica que la grafóloga esperará hasta que se realice la primera audiencia del caso para tomar una decisión, pues prefiere que las cosas se desarrollen conforme dicta el proceso.

“No hay nada como la paz... trato de no adelantarme a lo que va a pasar”, declaró ante los medios.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que ha recibido en redes sociales y el apoyo que le han brindado sus equipos de trabajo, así como los alumnos de la escuela de grafología que fundó con su mamá: Colegio Mexicano de Grafología.

(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

“Los medios donde tengo la oportunidad de trabajar, me han apoyado”, dijo.

Encaran a Maryfer Centeno en FIL Guadalajara 2024

La colaboradora del programa ‘Hoy’ asistió como invitada especial a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar su libro El lado oscuro de la mente humana. Como es costumbre, durante el evento aceptó responder algunas preguntas del público sin imaginar que una alumna egresada del Colegio Mexicano de Grafología la enfrentaría tanto por el caso que sostiene contra Mr. Doctor como por la validez de la constancia que recibió al terminar sus cursos.

“Tú hubieras parado todo esto al decir que la grafología no es una ciencia y es algo que no has admitido. La grafología es una herramienta. Creo que los maestros, no digo nombres, pero los respeto mucho, también a ti. Han sido más prudentes en sus enseñanzas porque ellos desde un principio nos han dicho, que no son diagnósticos, para empezar”, comentó la mujer en cuestión.

(X @Grafocafe)

“Nos dijeron, ustedes no van a emitir diagnósticos, van a emitir recomendaciones con permiso de la persona. Y es algo que yo no he visto de ti. Te he visto en redes sociales que lo haces pero sin permiso de la persona y creo que eso es lo que te ha metido en problemas”, agregó.