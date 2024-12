Adrián Marcelo y La Mole se burlan de Mayfer Centeno: “Ya compré 12 plumas azules”

Los youtubers hablaron sobre las famosas plumas azules.

Durante las últimas semanas, Maryfer Centeno ha estado en el ojo del huracán por sus diferentes declaraciones sobre la grafología, lo que la ha llevado a ser blanco de críticas y burlas por parte de los internautas.

Entre toda la ola de comentarios que circulan en Internet sobre la colaboradora de Hoy, Adrián Marcelo y ‘La Mole’ se sumaron al tema, por su parte, Ivan Fermatt confesó que ya había seguido uno de los consejos de la famosa grafóloga.

Adrián Marcelo y La Mole se burlan de Maryfer Centeno

Hace unas semanas se revivieron algunas de las declaraciones que Maryfer Centeno dijo en el matutino de Televisa, pero una de las que tomó mayor fuerza es en la que afirma que escribiendo con pluma azul se puede bajar de peso.

En ese entonces, las palabras no tuvieron la atención de las personas, pero todo cambió tras las recientes declaraciones de Mr. Doctor. A partir de ahí, miles de usuarios de redes sociales comenzaron a cuestionar las palabras de la grafóloga.

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

Mientras algunos aseguran estar en desacuerdo, Adrián Marcelo y La Mole bromean sobre el tema y aseguran que ya compraron varias plumas de ese color.

“¿Ya viste el consejo de la muchacha guapa de escribir con pluma azul para adelgazar?, cuestionó el conductor de El Show del Gordo.

A lo que La Mole responde: “Sí, sí ya vi. Compré ya 12 plumas azules para ver si bajamos de aquí a año nuevo o algo”. Mientras tanto, el exparticipante de La Casa de los Famosos México se limitó a reirse, mientras que su compañero en Hermanos de Leche agregó que lo mejor para bajar de peso es dejar de tomar tanta cerveza.

La Mole asegura que ya compró plumas azules para bajar de peso Crédito: YouTube: El Show del Gordo

Cabe recordar que toda la polémica sobre la grafología surgió cuando Mr. Doctor expuso varias de las declaraciones de Maryfer Centeno argumentando que no eran ciertas, lo que ocasionó que la grafóloga lo denunciara por difamación y amenazas.

Dada la rapidez con que el tema fue abordado por las autoridades, en redes sociales comenzaron a surgir varias movimientos en defensa del doctor Victor Arroyo, argumentando que la colaboradora del matutino no es una profesional.

Debido a que el tema cada vez adquiere más fuerza en los medios de comunicación y las redes sociales, Centeno confesó en un reciente encuentro con los medios que está dispuesta a otras soluciones, argumentando que lo más importante es la paz.

“Yo siempre he creído en los medios alternativos en la resolución de conflictos. Claro que sí, una tregua o un acuerdo. No hay nada como la paz, trato de no adelantarme a lo que va a pasar”, declaró