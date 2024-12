Estas son las ganancias de Octavio Arroyo en ‘Mr Doctor’, creador de contenido denunciado por Maryfer Centeno

El canal de Mr. Doctor es uno de los favoritos de los internautas.

Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor, se encuentra en medio de la controversia desde que comenzó un intercambio de declaraciones con Maryfer Centeno a través de redes sociales.

La colaboradora de Hoy decidió que la situación no se quedaría en Internet, pues denunció al creador de contenido por violencia de género, lo que desprendió una ola de comentarios entre los internautas, pues mientras algunos se pronunciaron a favor del youtuber, otros apoyaron a la grafóloga.

Entre dimes y diretes sobre lo que ocurriría, Mr. Doctor decidió romper el silencio y realizar un video en su canal para relatar lo sucedido, pero omitió por completo el nombre de Maryfer Centeno para no entrar en problemas legales.

La disputa será mediada por las autoridades tras la demanda interpuesta por Centeno. (Jesús Avilés / Infobae)

Además de argumentar que lo único que hace es mostrar pruebas de las declaraciones erróneas, admitió tener miedo de lo que pueda ocurrir, pero compartió su postura sobre la razón por la que fue denunciado por parte de la también abogada.

“Yo no he cuartado los derechos de nadie, yo no he discriminado. He dado calificativos acordes a las acciones y entorno a mi libertad de expresión y con la intención clara de evitar la desinformación de charlatanes”, sentenció.

Estas son las ganancias de ‘Mr Doctor’ en YouTube

El contenido de Octavio Arrayo ha sido muy bien recibido desde años atras, por lo que en 2023 el canal de Alejandro Jiménez reveló las ganancias del yotuber por su contenido desde 2016.

De acuerdo con los suscriptores, reproducciones y videos que tenía hasta 2023, se estima que el canal de youtube genera cerca de 26 mil dólares, lo que representa más de 500 mil pesos mexicanos.

(Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

Por otra parte, actualmente la página de Youtubers.me, detalló que sus ganancias estimadas en los últimos 30 días son de 19 mil euros, lo que se traduce a 391 pesos mexicanos.

Cabe destacar que en comparación con el año pasado, su suscriptores pasaron de 1.9 millones a 2.9 millones, lo que signifca que sus reproducciones aumentaron consideranlemtne, además, su poleémica en el caso de Maryfer Centeno ha hecho que muchos de los internautas vayan a su contenido.

Por otra parte, en una ocasión Mr Doctor se sinceró con sus seguidores y confesó que gran parte del sueldo que recibió como doctor en un hospital público lo invirtió para generar contenido, y aunque nunca imaginó el alcance que tendría, confesó que siempre lo ha hecho por que le gusta.

“Lo hice porque genuinamente era lo que me gustaba. Lo hice porque me gustaba y hasta la fecha yo sigo haciendo videos porque me gusta”, confesó.