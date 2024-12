“¿Quién jaló mi cabello?”; la mujer yucateca que se viralizó en redes por su popular frase

Conoce a la yucateca que, sin saberlo, se convirtió en un ícono viral de TikTok con una frase espontánea y muy yucateca. (TikTok / @yolotzinquetzz)

La frase “¿¡Quién me jaló mi cabello!?” se ha viralizado en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno de TikTok que rápidamente captó la atención de miles de usuarios. En este video, una mujer yucateca, con su característico acento, lanza la exclamación en un tono espontáneo que provoca tanto risa como asombro. Sin embargo, hasta hace poco, el público no sabía quién era realmente la mujer detrás de este popular video.

La tiktoker Yolotzin Quetz, al enterarse del fenómeno viral, logró contactar a la mujer yucateca responsable de la frase. Gracias a su intervención en redes sociales, se reveló finalmente la identidad de la protagonista: se trata de Esther Andrea, originaria del municipio de Temozón, Yucatán.

En un video publicado por Yolotzin, Esther Andrea relató el origen de la frase que la hizo famosa. Ella explicó que, en el momento de la grabación, se encontraba revisando su mochila cuando una persona le jaló el cabello, lo que le provocó una reacción impulsiva y bastante enojada. “Esa vez estaba enojada porque estaba revisando mi mochila y me estaban quitando mis pertenencias, entonces una señora me jaló mi cabello y cómo yo estaba enojada, entonces me salió así con la frase yuca jaja”, relató Ester Andrea, mientras reía.

Esther Andrea relató el origen de la frase que la hizo famosa. (TikTok / @yolotzinquetzz)

A pesar de que la frase fue recibida con humor por muchos, la viralización del video también trajo consigo algunas consecuencias no deseadas. Esther Andrea compartió que sus hijos sufrieron bullying en la escuela debido a la popularidad del video. Sin embargo, con el tiempo, ella aprendió a tomarse las cosas con buen humor y a ver la parte positiva del fenómeno. “Sí descubrí quien me jaló mi cabello, la que no es pecadora”, dijo Ester Andrea con un toque de carisma que la ha caracterizado en este proceso.

La viralización de su video ocurrió a mediados del mes de julio, y desde entonces, la frase “¿¡Quién me jaló mi cabello!?” se ha convertido en uno de los sonidos más repetidos en TikTok, en donde miles de usuarios lo han utilizado en situaciones divertidas o para recrear escenas similares.

La mujer dio a conocer su identidad y reveló detalles de aquel momento en el que se viralizó por su popular frase. Crédito: TikTok / YolotzinQuetz

Con la aparición de Esther Andrea en el video de Yolotzin Quetz, la mujer yucateca se sumó a la tendencia recreando nuevamente el momento en que su cabello fue jalado, mostrando su característico sentido del humor. El incidente, que originalmente fue una simple reacción espontánea a una situación incómoda, se transformó en un símbolo de la creatividad que florece en las redes sociales, llevando a Esther Andrea a ser reconocida más allá de su comunidad.