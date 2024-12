Martha Figueroa asegura que debieron bajar del avión a Bárbara de Regil por hacer ejercicio: “Está como chango ahí”.

La colaboradora de Hoy arremetió contra la actriz por hacer ejercicio en el avión. Créditos: Cuartoscuro / IG, figuerolas

Bárbara de Regil acaparó la atención de los internautas y medios de comunicación al publicar un video en el que aparece ejercitándose desde las alturas después de largas horas de vuelo.

Días después de que el momento se volvió viral en redes sociales, su acción sigue siendo comentada pese a que la actriz de Rosario Tijeras aseguró que no le importan las opiniones, pues no quería tener problemas de salud tras permanecer sentada tanto tiempo.

“A los medios que están criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio, estuve 38 horas sentada en un vuelo. Esos movimientos que ven son para evitar trombosis y sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no me puedo estar sentada tanto tiempo”, expresó Regil.

Pese a las declaraciones de la protagonista del melodrama “Cabo”, algunas personalidades del medio de los espectáculos han manifestado su opinión sobre lo ocurrido, entre ellos Martha Figueroa, quien aseguró que su comportamiento debió de ser incómodo para el resto de las personas que viajaron.

Martha Figueroa arremete contra Bárbara de Regil

En una reciente emisión del programa Con permiso de Unicable, la colaboradora de Hoy retomó lo ocurrido con la actriz de 37 años, asegurando que se había tratado de una ridiculez.

“No sé si nunca había viajado o qué, en un vuelo lejano, porque se puso a hacer una de desfiguros en el avión, Mira, ahí está el esposo sentado y ella está en el pasillo al lado haciendo estas ridiculeces”, compartió la periodista.

Y agregó: “Que porque no le fuera a pasar algo, que no le fuera a dar trombosis. Te digo una cosa, si tú pagaste también un boleto carísimo y se te pone a brincar esta al lado, dices: ‘Oiga, capitán o la baja del avión, o qué hacemos”.

De esta forma, la periodista de espectáculos dejó claro que la acción de la protagonista de telenovelas pudo no ser bien vista por sus compañeros de vuelo, pues al igual que ella, las personas también están cansadas de estar tantas horas sentadas.

“Oye, si bajan a los que están haciendo desma***. Generalmente hay unos vuelos en los que uno quiere dormir o descansar. Está como chango ahí”, puntualizó.

Hasta el momento, Bárbara no se ha pronunciado al respecto, pero cabe resaltar que la colaboradora de Televisa no es la única en estar en desacuerdo con sus acciones; anteriormente, Adrián Marcelo manifestó que la actriz podría tener un problema con querer llamar la atención.