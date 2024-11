¿Qué es la cola de mono? Influencer mexicana lo prueba y se enamora del sabor

Durante su estancia en Chile, Fernanda Van der Elst sorprendió a sus seguidores probando el famoso "cola de mono". (TikTok / @fernanda.vdeg)

La tiktoker mexicana Fernanda Van der Elst se volvió viral tras compartir su experiencia probando por primera vez el cola de mono, una bebida tradicional de la Navidad chilena.

A través de un video en su cuenta de TikTok (@fernanda.vdeg), la creadora de contenido despertó la curiosidad de sus seguidores, especialmente aquellos interesados en la gastronomía y cultura del país sudamericano.

“Hoy voy a probar una bebida clásica chilena que tiene un nombre medio curioso y se da en estas épocas cuando es más común probarla”, comentó Van der Elst al iniciar el video, generando expectativa sobre su reacción. La tiktoker, conocida por sus exploraciones culinarias, adquirió una versión artesanal de cola de mono elaborada por una vecina chilena, señalando su preferencia por productos caseros frente a los comerciales disponibles en supermercados.

Fernanda Van der Elst describió inicialmente el aspecto y aroma de la bebida: “Parece así como un cafecito con leche. Huele muy rico, como a canela con leche y un toque de anís”, lo que generó empatía entre sus seguidores, especialmente aquellos familiarizados con este ícono de las fiestas en Chile.

Tras probarla, no pudo contener su entusiasmo: “¡Qué rico! Es que yo me podría acabar esta botella en un día. Me encantó, me imagino esto con el pan de pascua”. El comentario despertó la nostalgia de muchos chilenos en la plataforma, quienes destacaron en los comentarios que la combinación de cola de mono con pan de pascua es una tradición infaltable en las celebraciones navideñas del país.

Fernanda también reveló un dato curioso: había consumido un pan de pascua recientemente, pero lo hizo antes de probar el cola de mono, lamentando no haber esperado para disfrutar esta combinación típica: “Hace poquito yo tenía un pan de pascua y me lo comí todo, no me esperé a la cola de mono”.

El video no solo entretuvo a sus seguidores, sino que también abrió una ventana a las tradiciones chilenas. La reacción genuina de la influencer generó cientos de comentarios, muchos de ellos de chilenos que la invitaron a seguir explorando más platillos y bebidas locales, como el terremoto o el mote con huesillos.

La tradición del cola de mono en Chile

El cola de mono es una bebida dulce y cremosa típica de la Navidad en Chile, preparada con leche, café, aguardiente, azúcar y especias como canela y clavo. Su popularidad radica no solo en su sabor, sino también en el ambiente festivo que acompaña su consumo durante las reuniones familiares.

El video de Van der Elst no solo destacó el sabor único del cola de mono, sino también la importancia de las tradiciones locales, convirtiéndose en una invitación para que otros descubran esta bebida clásica.