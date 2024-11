Cancelan vuelos al Aeropuerto Internacional de Culiacán tras jornada de violencia

Tras jornada violenta del jueves, han sido cancelados vuelos de entrada y salida a Culiacán. (Captura de pantalla/Fligh radar)

La capital de Sinaloa enfrentó una jornada marcada por la violencia durante este jueves, lo que provocó la cancelación y cierre de múltiples vuelos en el Aeropuerto Internacional de Culiacán durante la noche, generando incertidumbre entre los pasajeros y trabajadores del lugar.

Aunque no hay un comunicado oficial por parte del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), que administra esta terminal aérea, la información disponible en su portal web, junto con testimonios y videos difundidos en redes sociales, revelan la gravedad de la situación.

Cancelaciones y cierres en vuelos

En el registro de vuelos publicado por el aeropuerto, destacan varias cancelaciones y cierres de operaciones. Entre los vuelos afectados se encuentran:

Vuelos cancelados a Culiacán. (X/@EspejoRevista)

Llegadas: Un vuelo de Aeroméxico procedente de Ciudad de México, programado para las 21:14 horas, fue cancelado. Asimismo, un vuelo de Viva Aerobus proveniente de Tijuana, con horario de llegada a las 21:37 horas, también fue cancelado.

Salidas: Se cancelaron vuelos hacia San José del Cabo, Monterrey y Ciudad de México. Además, dos vuelos a Tijuana operados por Viva Aerobús y Aeroméxico figuraron como “cerrados”, sin mayor explicación sobre las causas.

El último vuelo en salir, registrado como puntual, fue uno de DHL con destino a Querétaro, programado para las 22:20 horas.

Vuelos cancelados en Culiacán. (X/@EspejoRevista)

Adicionalmente, se reporta que al menos dos vuelos —uno proveniente de Tijuana y otro de Monterrey— tuvieron que regresar a sus aeropuertos de origen tras no recibir autorización para aterrizar en Culiacán.

En redes sociales, se viralizó un video en el que una empleada informa a los pasajeros sobre la cancelación de un vuelo y propone alternativas ante la situación de emergencia. En sus palabras, explicó:

Se han registrado diversas cancelaciones de vuelos a Culiacán. (Instagram: @cosasdeculiacan)

“El vuelo está siendo cancelado por cuestiones en Culiacán. La mayoría sabe cómo está allá. Me comentan que está la posibilidad de que puedan irse todos a Monterrey y mañana quienes vayan a Culiacán pueden volar Monterrey-Culiacán para que no se queden aquí en La Paz. No sé qué tanto les convenga. Quienes estén de acuerdo pueden levantar la mano. Si quieren desembarcar podemos hacerles el cambio, pero La Paz-Culiacán sí sería hasta el día domingo, y mañana volarían Monterrey-Culiacán temprano”, se le oye decir.

Otro jueves violento

La ola de violencia que afecta a Culiacán y sus alrededores se inserta en un clima de inseguridad que ha prevalecido en el estado de Sinaloa. Durante noviembre, se han registrado 135 homicidios relacionados con disputas entre facciones del crimen organizado, particularmente entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”. La Fiscalía del Estado ha informado sobre el hallazgo de cuerpos en distintos puntos de la región, junto con denuncias de robos de vehículos y desapariciones forzadas.

La jornada violenta del jueves incluyó incendios, ataques armados y balaceras que alarmaron a la población. Entre los incidentes más destacados se encuentra el incendio del restaurante “Ranch Roll”, ubicado en Isla Musala y propiedad del influencer “Markitos Toys”, presuntamente vinculado con una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Según autoridades locales, el fuego se originó en un vehículo estacionado frente al establecimiento y se propagó rápidamente, causando daños significativos.

Imagen del exterior de una se las sucursales del Ranch Roll. (Instagram/@ranchrollsushi)

En otro hecho, una clínica privada ubicada en el Bulevar Enrique Sánchez Alonso, en el sector Tres Ríos, fue blanco de disparos. Paralelamente, estudiantes de una secundaria técnica cercana tuvieron que resguardarse tras reportarse detonaciones en las inmediaciones.

Ante la escalada de violencia, la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) anunció la suspensión de clases presenciales en sus planteles de Culiacán y Navolato, optando por la modalidad virtual para salvaguardar la seguridad de estudiantes y personal académico. En un comunicado difundido por la institución, se señaló: “Derivado de los hechos violentos, informamos a nuestra comunidad que las clases de este jueves se realizarán de manera virtual.”

La creciente inseguridad en Culiacán ha generado una fuerte sensación de temor entre sus habitantes, quienes exigen una respuesta efectiva por parte de las autoridades.