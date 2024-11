Tus viejos CD’s pueden valer miles de dólares, ¿Cuáles son los más buscados por los coleccionistas?

El mercado de la nostalgia no muere y ahora se registra em algunos países un boom por viejos CDs, (EFE/Khrystyna Kinson/Archivo)

Las agrupaciones musicales anteriormente se daban a conocer a través de los acetatos, casettes y posteriormente los CD’s pero con el paso del tiempo la tecnología arrasó con el mercado y esto orilló a los artistas a utilizar los formatos de moda como las plataformas de streaming.

Las primeras producciones de grupos como Coldplay o Bruce Springsteen han llamado la atención de coleccionistas que al día de hoy podrían ofrecer una gran suma de dinero con tal de contar con ese ejemplar.

Aunque actualmente se utilizan mucho las plataformas digitales, muchas personas se interesaron por los medios físicos, lo que aumentó el valor de los CD y los discos de vinil que en algún momento fueron cosa del pasado tras el auge de los reproductores MP3 y los teléfonos inteligentes.

Los CD’s más buscados por los coleccionistas

“The Future of Rock and Roll” fue un álbum exclusivo que Bruce Springsteen lanzó en Japón y su dificultad para conseguirlo ha hecho a los coleccionistas interesarse aún más en él. (REUTERS/Albert Gea/Archivo)

De acuerdo con una recopilación hecha por My London, un sitio web de noticias británico, los discos de artistas como Michael Jackson o David Bowie son algunos por los que los coleccionistas están dispuestos a pagar cientos e incluso miles de libras para conseguirlos.

La mayoría de las producciones que les interesan son aquellas que se lanzaron al mercado en pequeñas cantidades, aquellas que se estrenaron de manera exclusiva en ciertos países y algunas que fueron retiradas del mercado por diversas razones.

Un ejemplo de los artistas que llaman la atención de los coleccionistas es The Boss, también conocido como Bruce Springsteen, pues en 1988 lanzó “The Future of Rock and Roll” como una compilación exclusiva de promoción en Japón y actualmente es muy difícil encontrarlo.

Según el mismo sitio web, el disco doble de 16 pistas en la actualidad se vende por alrededor de 1, 377 dólares (28 mil 439 pesos), aunque un usuario de eBay ofrecía su copia por unos dólares menos.

My London señala que sucede la misma historia con “My Name Was Prince” del afamado Prince que sólo emitió 50 copias de una colección exclusiva para Japón en 1993 promocionando el álbum de 12 pistas The Hits/The B Side.

Al ser casi imposible de encontrar, los coleccionistas han ofrecido pagar hasta 6 mil 262 dólares (129 mil 238 pesos) por una copia, aunque no es el único artista que les interesa. Pese a que Paris Hilton tuvo una breve carrera en la industria musical que terminó en la década del 2000, su debut en París es uno de los más buscados.

De acuerdo con el sitio web My London, “se debe al artista de graffiti favorito de Londres, Banksy, quien, en 2006, colocó alrededor de 500 copias falsas del álbum en 48 tiendas del Reino Unido”.

Luego de reemplazar el folleto original con una obra de arte propia y cambiar el disco por uno con remezclas de Danger Mouse, estos raros CD pueden venderse entre 939 y 10 mil 020 dólares (de 19 mil 382 a 206 mil 832 pesos).

Otros de los discos más buscados

Adquirir una copia del sencillo del álbum "In Utero" de la agrupación Nirvana liderada por Kurt Cobain puede costar alrededor de 50 mil pesos. (Jeff Kravitz/FilmMagic)

En 1984, “Now That’s What I Call Music 4″ fue el primer álbum de Now en CD y sólo se imprimieron 500 copias. La colección de 15 pistas se lanzó nuevamente en 2019 y aunque no es una colección rara de encontrar, los discos originales aún se pueden vender entre 250 y 501 dólares (5 mil 156 y 10 mil 333 pesos).

El EP “The Safety” de 1998 de Coldplay sólo contó con 150 copias disponibles para la compra mientras que otras 350 se entregaron a familiares, amigos y ejecutivos del sello discográfico, lo que lo convierte en uno de los CD más valiosos del grupo. Según informa My London, “los afortunados fanáticos de la música en posesión de uno pueden ganar alrededor de 1,878 dólares (38 mil 742 pesos).

El sencillo Pennyroyal Tea de 1994 de Nirvana se lanzó como una versión alternativa de la canción del mismo nombre del álbum de 1993 “In Utero” y más tarde fue recordado luego de la muerte de Kurt Cobain el mismo mes.

Aunque existen algunas copias disponibles, en la actualidad adquirir una requiere de una fortuna, pues su precio puede alcanzar los 2 mil 504 dólares (51 mil 672 pesos).

Entre los artistas favoritos del público está Michael Jackson, quien lanzó el sencillo Smile y debido a su misteriosa cancelación, el CD exclusivo de Austria publicado en 1997 se convirtió en un tema icónico, pues nunca volvió a imprimirse y los pocos que todavía existen valen entre 1, 250 y 1, 878 dólares (de 25 mil 792 a 38 mil 750 pesos).

Sound + Vision de David Bowie es una caja recopilatoria del músico y fue publicado por Rykodisc en 1989. Al contar con tan sólo 350 copias se convirtió en uno de los más codiciados y “supuestamente una de ellas se vendió en eBay por poco más de 5 mil dólares (103 mil 341 pesos) en 2013″, señala My London.

También menciona que “aparentemente, venía con 49 pistas, un disco de vídeo, un folleto de 72 páginas y una caja de tilo y abedul”, afirmando que las copias adicionales publicadas en 1990 se venden entre las 87 y los 438 dólares (de 1,798 a 9 mil 053 pesos).