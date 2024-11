Raúl Araiza se equivoca EN VIVO y felicita a Erik Rubín tras el fallecimiento de su madre; lo tunden en redes |VIDEO

Erik Rubín confirmó el deceso de su madre el lunes 25 de noviembre. (Captura Programa Hoy)

Raúl Araiza, actor y conductor de televisión también conocido en el medio artístico nacional como ‘El Negro’ Araiza, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras externar sus condolencias a Erik Rubín por el lamentable fallecimiento de su madre, Myra Milaszenko (Milanszenko). Y es que utilizó una palabra que muchos internautas consideraron como inapropiada por el contexto, incluso señalaron que podría tratarse de un error.

Todo ocurrió el martes 26 de noviembre en la transmisión en vivo del programa ‘Hoy’; la sección de espectáculos comenzó con un breve, pero significativo homenaje en memoria Myra Milaszenko y su exnuera, Andrea Legarreta, tomó unos minutos para agradecer las muestras de cariño que tanto ella como su expareja y sus hijas recibieron en redes.

La conductora reveló cómo se encuentra Erik Rubín IG: programahoy

“Agradecer tantas muestras de amor y de apoyo, sobre todo al peloncito y a toda su familia. Lo que comentábamos, ay Myra, con su sonrisota hermosa, finalmente perder a tu má a cualquier edad es de lo más doloroso que puede vivir una persona”.

La conductora dejó entrever que tenía una excelente relación familiar con su suegra, la cual permaneció intacta hasta sus últimos días, y aseguró que se mantendrá al pendiente de Erik Rubín aunque ya no son pareja.

“De pronto la gente dice ‘pero si ustedes ya no son pareja’... no somos pareja, pero somos familia y siempre lo vamos a ser. Myra, sin duda, es una mujer que sin duda quien la conoció marcó la vida de todos, una mujer alegre, divertida, entusiasta, gozosa de la vida, amorosa, generosa y pues claro que duele, alguien que amas y has amado tanto, pues duele, más allá de la pareja (...) Peloncito no está solo, muchos mensajes de amor”, comentó.

(Instagram/@negroaraiza)

Fue en ese momento cuando Raúl Araiza tomó la palabra para compartir un mensaje, donde felicitó a Erik Rubín por la vida de su madre.

“Ayer muchos que lo queremos lo estuvimos felicitando en cuanto la vida de su mami, en cuanto dándole el pésame y pues sí, es una pérdida muy grande”.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas se lanzaron en contra del conductor por felicitar a Erik Rubín en un momento tan complicado en su vida. Esto a pesar de que supuestamente se refería a ‘celebrar la vida’ de Myra Milaszenko.

Myra Milaszenko murió a los 73 años de edad tras someterse a una operación de pulmón. (Instagram/@myramilanszenko//@erikrubinoficial)

“¿Cómo que felicita?”

“Felicitando... así no se dice, qué no son mexicanos”

“Eso pasa seguido, te pones nervioso y no sabes qué decir.”

“A caray ese Raúl Araiza ya le están pesando los años jajajaja como que lo felicito por la muerte de su mamá.”

“¿De cuándo acá la pérdida de una mamá es de felicitarse?”