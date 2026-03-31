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Cómo se hizo famoso Un Tal Fredo y por qué lo recordaron tras su boda

El creador de contenido ha sido criticado por su casamiento

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(Un tal fredo Facebook)
(Un tal fredo Facebook)

Alfredo Cantú Villarreal, conocido en redes como Un Tal Fredo, alcanzó notoriedad en el mundo digital después de que un hombre desconocido entró a su vivienda que compartía con estudiantes.

El origen de su fama se volvió tema de conversación después de su lujosa y criticada boda.

El relato de Fredo sobre cómo se hizo viral circula en redes sociales por la inusual situación que vivió en su departamento universitario.

Todo comenzó cuando un hombre desconocido entró por error a su vivienda, ubicada en un complejo para estudiantes.

Este fue el relato con el que el creador de contenido empezó a hacerse más conocido en 2020 (TikTok/@untalfredo)

Durante una noche de fiesta, Fredo llegó a casa en estado de ebriedad y se durmió hasta la tarde siguiente.

Al despertar, ignoró los mensajes y llamadas de sus compañeras, quienes alertaban sobre extraños ruidos provenientes de la sala.

Cuando finalmente atendió el llamado, se sorprendió al encontrar a un hombre en shorts de mezclilla y mochila, durmiendo cómodamente en el lugar.

El visitante, a quien describió como una persona en situación de calle, había aprovechado para descansar, consumir comida del refrigerador y disfrutar del aire acondicionado.

Fredo narra que decidió no despertar a sus compañeras para evitar cualquier riesgo, y en su lugar, buscó ayuda con la seguridad del edificio. Sin embargo, los encargados le informaron que no podían intervenir y le sugirieron contactar a la policía.

La intervención policial no fue sencilla. Fredo recuerda que, debido a su apariencia tras la fiesta, los agentes no podían distinguir quién realmente vivía ahí.

La confusión fue tal que uno de ellos le preguntó: “¿Cómo sé quién vive aquí?”. Finalmente, Fredo decidió no presentar cargos, ya que el intruso no causó daños y solo parecía buscar refugio y comida.

El influencer declaró que ignora los comentarios negativos en redes. Foto: (Captura de pantalla)
El influencer declaró que ignora los comentarios negativos en redes. Foto: (Captura de pantalla)

El video de ese momento —que Fredo compartió en su cuenta de Instagram— fue el detonante que lo hizo viral. En la grabación se ve la sorpresa y el desconcierto al descubrir al desconocido, así como la reacción ante la insólita escena que vivió.

De igual forma su popularidad creció de manera exponencial a partir de la conducción de su podcast “Hablemos De Tal”, donde entrevista a figuras del entretenimiento y el ámbito digital, principalmente mujeres que cuentan su historia con sus ex parejas y revelan lo que vivieron con ellos.

Nacido el 5 de septiembre de 1992 en Monclova, Coahuila, Cantú Villarreal inició su carrera profesional organizando bodas.

Esa experiencia lo llevó a publicar una guía para novias, “The Bride Project”.

El salto definitivo a la fama llegó con “Hablemos De Tal”.

Actualmente, Un Tal Fredo supera los 6 millones de seguidores en TikTok, más de 2 millones en Instagram y su canal de YouTube acumula más de 3 millones de suscriptores.

Boda Un Tal Fredo. Foto: (Captura de pantalla)
Boda Un Tal Fredo. Foto: (Captura de pantalla)

Su impacto se refleja también en el reconocimiento recibido en los TikTok Awards 2025, donde fue galardonado en la categoría “Trend del Año”.

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