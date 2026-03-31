México

“Deberían estar en la cárcel”: Violeta Isfel vuelve a arremeter contra sus papás por misteriosos delitos

La postura de la actriz mexicana refleja una tendencia creciente a validar el distanciamiento en situaciones de toxicidad dentro del núcleo familiar

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Surge nueva acusación contra Violeta Isfel
Violeta Isfel declara que no apoyará a sus padres ante problemas legales por conductas graves, priorizando su bienestar familiar (Instagram)

La actriz mexicana Violeta Isfel reafirmó en días recientes que no apoyará a sus padres si enfrentan problemas legales, argumentando que deberían estar en prisión por acciones graves que no ha detallado. Esta posición, ya expuesta en declaraciones anteriores, se mantiene y ha sido clave para su distanciamiento familiar.

Isfel afirma que la ruptura con sus padres se debe a experiencias de maltrato y a lo que ella denomina conductas delictivas, razón por la que renunció a cualquier reconciliación y priorizó su bienestar personal y el de su familia actual.

Según la propia artista, no tiene interés en retomar contacto, ni siente la obligación de intervenir a favor de sus progenitores en situaciones judiciales.

La separación de Violeta Isfel con sus padres se origina en situaciones conflictivas durante su infancia y adolescencia, que la llevaron a tomar distancia por salud mental. La actriz ha recalcado que no guarda resentimientos, sino que busca protegerse de nuevos daños y crear un entorno seguro para sí misma.

La actriz mexicana señala que la ruptura con sus padres se basa en experiencias de maltrato y acciones delictivas no especificadas (Archivo)
La actriz mexicana señala que la ruptura con sus padres se basa en experiencias de maltrato y acciones delictivas no especificadas (Archivo)

Nueva embestida pública de Violeta Isfel contra sus padres

En una participación reciente en el programa radial conducido por la periodista Flor Rubio, Isfel reiteró su postura con declaraciones contundentes:

“Ellos deberían estar presos, están haciendo cosas bastante rudas, complicadas, no deberían de existir, pero ya no me toca a mí poder dar voz a ello”. No ofreció detalles concretos sobre los supuestos delitos, ni nombres, ni ha iniciado procesos legales conocidos.

La actriz enfatizó que su principal motivo para cortar el vínculo fue resguardar su salud mental y trabajar en recomponerse emocionalmente. Destaca la importancia de aprender a protegerse y de buscar ayuda profesional tras años de conflicto familiar.

“Yo ya corté por lo sano, evidentemente fue un proceso terapéutico bastante profundo y bastante rudo porque tuve que aprender a entender que ellos no me definen como persona”, dijo.

Especial
Isfel argumenta que proteger su salud mental fue el principal motivo para cortar el vínculo familiar, descartando cualquier reconciliación (IG)

Reacciones públicas y debate social sobre los límites familiares

Las palabras de Isfel generaron debate en redes sociales y suscitaron posturas divididas. Algunos seguidores respaldaron la decisión de distanciamiento, subrayando la relevancia de anteponer la salud mental ante relaciones dañinas. Un usuario escribió: “No por ser padres son buenas personas. Hizo bien en alejarse si le hacían daño”.

Otros mensajes desde enfoques conservadores cuestionaron su dureza, defendiendo la irrenunciabilidad de los lazos familiares. Entre estas voces, una opinión señalaba: “Sean como sean, son tus padres. Siempre hay que honrarlos y respetarlos”, lo que avivó la discusión sobre el derecho a fijar límites incluso con los propios padres.

violeta Isfel
En un programa con Flor Rubio, Violeta Isfel reiteró que sus padres deberían estar en prisión, sin detallar los delitos referidos (Fotos: Instagram/@violetaisfel)

El caso de Isfel refleja una controversia latente sobre la legitimidad de limitar o romper vínculos familiares que resultan perjudiciales, así como la reivindicación del autocuidado.

Lejos de sus progenitores, Violeta Isfel se concentra en su vida como madre y en su carrera actoral. Su hijo adolescente se tatuó sus ojos en signo de cariño, y la actriz centra sus energías en su círculo familiar cercano, dejando atrás episodios dolorosos del pasado.

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