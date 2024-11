Captan a Gabriel Quadri haciendo el registro para la Pensión del Bienestar; Sheinbaum reacciona

La imagen del excandidato a la presidencia rápidamente se volvió viral e incluso, fue motivo de pronunciamiento por parte de la presienta Sheinbaum | REUTERS/Henry Romero

La Secretaría del Bienestar encabezada por Ariadna Montiel dio a conocer que el mes de noviembre será el último de este 2024 para que los ciudadanos que cumplan 65 años se registren y con ello, puedan ser beneficiarios de la Pensión del Bienestar, la cual otorga 6 mil pesos bimestrales a quienes ya tiene la tarjeta bancaria, un anuncio que Gabriel Quadri no dejó pasar pues fue captado realizando dicho trámite.

A través de las redes sociales se difundió una foto donde el exdiputado federal y además exaspirante para representar a la alianza Fuerza y Corazón por México, espera a que uno de los servidores de la nación termine de revisar los documentos adecuados para así ser parte del programa social, uno que basta hacer mención, criticó en el pasado.

Vestido con una camisa en color verde militar y gorra en el mismo tono, el político mexicano aguarda a recibir el folio que le servirá para recoger en el Banco del Bienestar la tarjeta mediante la cual podrá cobrar el recurso otorgado por el Gobierno de México.

Al fondo, se observa la leyenda “¡Llegamos todas!”, en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien desde que asumió al cargo, se ha valido de esta frase para enaltecer a todas las mujeres del país, al tiempo de prometer velar por ellas a lo largo del sexenio.

Cabe destacar que Quadri, quien figuró en la boleta electoral en 2012, en la actualidad cuenta con 70 años cumplidos y, con base al calendario difundido por la Secretaría del Bienestar, tuvo que haber hecho el registro el pasado jueves 21 de noviembre, es decir, el último que a la inicial de su apellido paterno le correspondía, al menos en lo que resta del año.

El exlegislador se registró para la Pensión del Bienestar | Foto: X @JorgeArmandoR_

Fue el pasado mes de abril, cuando México vivía las campañas presidenciales, momento que el exlegislador aprovechó para recordar a través de las plataformas digitales que los programas sociales eran algo insostenible, en especial por el tema de la recaudación fiscal, postura que fue recordada por internautas, los cuales subrayaron que mientras se había mostrado siempre en contra, hoy ya se encuentra a la espera de la tarjeta bancaria para disponer de los recursos federales.

Aspi fue como Quadri criticó los programas sociales en el pasado | Foto: X @g_quadri

“Ahora dirá que “Son sus impuestos”; “Escupiendo para arriba, le llaman”; “Incongruente”; “Y pensar que lo pusieron como presidencial! cómo se burlaban de mi pueblo México”; “Lo bueno fue que no le hacen caso, si hubieran quitado la pensión no tendría para tragar el pobre de @g_quadri más rápido cae un hablador” o “¿Y la de laburar no se la sabe?”, fueron algunos de los comentarios que la publicación viral recibió.

Sheinbaum reacciona al trámite de Quadri

Desde la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se trataba de un tema muy interesante, en relación a las críticas hechas por el político, por lo que prometió que ahondaría en el tema.

Sheinbaum reacciona a foto de Gabriel Quadri | REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Mientras la presidenta contestaba preguntas, pidió a su equipo de trabajo proyectar la fotografía, al tiempo que recordó mensajes expuestos por él en octubre del 2024 donde asegura que los programas sociales son un tema insostenible.

“Si fuera consecuente pues no iría por su pensión, ¿verdad?, pero en las redes ayer salió, ahí está, inscribiéndose a la pensión de adulto mayor (...) primero es la consecuencia, ¿no? entonces es lo mismo acá, la defensa del INAI no tiene que ver, con la transparencia, es por estar en contra de lo que se está planteando”, dijo la mandataria mientras abordó el tema de la desaparición de los organismos autónomos.

Quadri criticó a AMLO por la Pensión del Bienestar

En diciembre del 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aún se desempeñaba como presidente de México, el excandidato a la presidencia criticó que el Gobierno de México destinara recursos millonarios en los adultos mayores.

Llamando al entonces presidente de México, Calígula, el exdiputado escribió:

“Calígula gasta tres veces más en los viejos (pensiones 1.2 billones) que en los jóvenes (educación 400 mil millones). Así, ¿hacia dónde lleva a México?”, criticó.

Cabe destacar que la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores es de índole constitucional, por lo que sin importar quién esté al frente del Gobierno, la población deberá seguir recibiéndola de manera periódica, quedando así como un derecho que Gabriel Quadri está ejerciendo como ciudadano.

Para poder registrarse a este programa social, tal como lo hizo el excandidato a la presidencia, los mexicanos que ya hayan cumplido 65 años, deberán acudir ante Bienestar con los siguientes documentos:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Las afiliaciones a todos los programas sociales no cuentan con ningún costo, por lo que se pide a la población que, en caso de que se pida alguna gratificación o bien, se requiera la entrega de documentos en original, se presente la denuncia correspondiente.