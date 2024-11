Bobby Pulido se retira de la música y anuncia su última gira; a esto se va a dedicar

Bobby Pulido anuncia retiro de la música con una última gira (Facebook @Bobby Pulido).

Bobby Pulido anunció su retiro de los escenarios para el 2025, en conferencia de prensa el cantante informó que su última gira será el próximo año con la cual buscará despedirse de los conciertos. El interprete de “Desvelado” también aseguró que para el 2026 tratará de buscar algún cargo político aunque no declaró exactamente en qué puesto.

A través de una transmisión en vivo desde su página de Facebook, Bobby Pulido informó a sus seguidores que tomó la decisión de despedirse de la música, durante la conferencia el cantante afirmó que no fue fácil, pero su vida cerró un círculo.

“Hoy estoy anunciando mi gira de despedida para el próximo año, no es una decisión que haya tomado a la ligera, la he pensado mucho, siento que mi vida ha cerrado un círculo completo. “En 2026 estaré postulándome en un cargo político, en un intento por cumplir mi sueño de toda la vida, servir a mi gente. Por ahora no puedo revelar a qué puesto me postularé ni ningún detalle”, afirmó Pulido.

El cantante anunció su retiro de la música para posteriormente buscar un cargo político Crédito: Facebook - Bobby Pulido

¿Cuándo y dónde será la última gira de Bobby Pulido?

El cantante de regional mexicano anunció que dará una última gira de conciertos para el 2025 la cual llevará el nombre de “Por la puerta grande”; sin embargo, no dio fechas ni ciudades que visitará. Por otra parte, Pulido anunció una presentación en el festival “Pulido y Friends” que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de noviembre en Estados Unidos.

Bobby Pulido se presentará el próximo 27 de noviembre en el festival "Pulido y Friends" (Facebook@ Bobby Pulido)

Trayectoria de Bobby Pulido

Bobby Pulido inició su carrera musical muy joven, pues cuando aún estudiaba grabó un álbum con su padre Roberto Pulido, el disco tuvo éxito que posteriormente fue contratado por la disquera EMI Latín.

En 1999 se convirtió en el primer cantante de regional mexicano en presentarse en el “Auditorio Coca Cola”, en la ciudad de Monterrey, escenario que era en aquel entonces exclusivo para artistas de rock extranjeros y pop nacionales. En 2022 Bobby Pulido presentó su disco EP “Para que baile mi pueblo”, el cual fue nominado como mejor álbum de música tejano, categoría que lo hizo merecedor al premio Latin Grammy, entre otros grandes éxitos.

A lo largo de su trayectoria Bobby Pulido ha interpretado una gran variedad de géneros musicales, como lo son rancheras, banda, cumbia, tex-mex, además, cuenta con canciones en inglés. Entre los álbumes más destacados de Pulido podemos encontrar Desvelado, Enséñame, Llegaste a mi vida y Vive.