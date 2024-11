Actualización caso Héctor Parra: actor con la frente en alto ante proceso que lo podría condenar hasta 60 años a prisión

Héctor Parra llegó a defenderse previo ingresar a prisión (Jovani Pérez/Infobae)

El actor mexicano Héctor Parra enfrenta un panorama complicado en su proceso judicial, según nuevas declaraciones de su abogada, Samara Ávila, a los medios de comunicación. El padre de Daniela Parra y Alexa Hoffman , quien cumple una sentencia de 13 años y 10 meses por corrupción de menores, podría ver su condena incrementada.

El caso de Parra, denunciado por su hija Alexa Hoffman, está siendo revisado por los magistrados de la Novena Sala, quienes previamente aumentaron su pena. La defensa había solicitado que el caso fuera trasladado a otra sala para asegurar imparcialidad, pero esta petición fue rechazada, según explicó Ávila.

La abogada expresó su preocupación por la posibilidad de que la Novena Sala decida aumentar la condena del actor, que podría llegar hasta 60 años. “Esta noticia no nos agradó nadita como defensa del señor Héctor”, comentó su representante legal, refiriéndose a la ratificación de que la misma sala resolverá la segunda apelación.

Daniela Parra ha salido en defensa de su padre luego de que la abogada del famoso revelara nuevos detalles sobre el juicio que enfrenta

El proceso judicial de Héctor Parra ha sido objeto de atención mediática desde que fue sentenciado en marzo pasado. La situación ha generado diversas reacciones, incluyendo críticas de figuras públicas como Yolanda Andrade, quien ha manifestado su desacuerdo con la madre de Alexa Hoffman, la actriz Ginny Hoffman. Sin embargo, gran parte de los internautas también concuerdan con la presentadora.

La defensa del ex actor de telenovelas para Televisa y TV Azteca ha considerado varios escenarios posibles en su estrategia legal, aunque el temor principal sigue siendo un incremento en la pena. Mientras tanto, el actor continúa cumpliendo su sentencia en prisión, a la espera de una resolución favorable en su apelación.

Abogada de Héctor Parra revela por qué el actor podría pasar hasta 60 años en prisión ante nuevo proceso jurídico

“Queremos la absolución del señor Parra, pero si va a volver a conocer la misma sala, no tenemos mejores noticias para nosotros”, declaró Ávila al canal de Berenice Ortiz en YouTube. La defensa teme que los magistrados mantengan su decisión inicial, lo que podría llevar a un incremento de la pena.

“Con todo el respeto que nos merece, si una vez incrementaron ya la penalidad, no va a ir en contra de su criterio. Podemos esperar lo que sea con la misma salsa; entonces vamos con todo y a esperar; aún no está nada dicho”, agregó.

Abogada de Héctor Parra revela por qué el actor podría pasar hasta 60 años en prisión ante nuevo proceso jurídico (Jovani Pérez/Infobae)

En caso de que la sentencia sea modificada nuevamente, Héctor Parra podría enfrentar una pena máxima de hasta 60 años de prisión. La defensa se encuentra a la espera de los resultados de esta revisión, conscientes de que el panorama podría empeorar para el actor.

Sobre las fechas en las que se llevará acabo la nueva resolución, que de primera instancia ya pinta un pésimo panorama a favor del actor, la abogada de Héctor Parra reveló que no hay mayores detalles.

Ante nuevo panorama para Héctor Parra, su hija Daniela rompe el silencio

Daniela Parra rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. La hija de Héctor Parra, que ha defendido la presunta inocencia del actor durante todo el proceso, habló sobre lo que podría suceder próximamente con la situación legal de su padre.

“Yo ayer no terminé de contestar todo, pero esta es la que más se repite: les diré que gracias a todos los que han preguntado, mi papá está muy bien, no se preocupen, no se angustien, está muy bien, está tranquilo”, comenzó a decir y añadió: “Se han escuchado muchas cosas estos días, pero la realidad es que seguimos en apelación, no se ha resuelto, estamos en la espera de que la misma sala que nos resolvió la vez pasada, nos resuelva otra vez”.

Ante nuevo panorama para Héctor Parra su hija Daniela Parra rompe el silencio (Instagram: @hectorparrag)

Daniela pidió al público mantenerse tranquilos, ya que el equipo legal de Parra estaría esperando algo más allá del resultado de esta apelación:

“Estamos en espera de fecha, pero como saben, les he dicho que para nosotros eso es de chocolate y lo que importa es el amparo que eso viene después de la apelación”, sentenció.

De igual forma, la joven escribió: “No crean todo lo que se escucha por ahí, gracias a Dios mi papá está bien y tranquilo, seguimos en espera. En cuanto tengamos fechas y nuevas noticias les prometo que serán los primeros en saber”.