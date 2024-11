Danna revive el fuerte acoso que padeció cuando protagonizó Wicked: “Sufrí muchísimo”

Danna Paola protagonizó el musical Wicked cuando tenía 17 años (Danna)

Danna Paola, o como ahora prefiere ser llamada, Danna, compartió recientemente las dificultades que enfrentó al interpretar al personaje de ‘Elphaba’ en la versión mexicana del musical Wicked.

En una conversación con la youtuber especializada en cine Gaby Meza, Danna recordó el acoso y las críticas que recibió al ser elegida para el icónico papel, un desafío que asumió con determinación.

La actriz y cantante, quien participó en el musical durante un año y cuatro meses, confesó que al inicio de su carrera en el teatro musical, enfrentó comentarios negativos tanto de los medios como del público.

“Es algo que nunca lo he abierto: sufrí muchísimo bullying de parte de mucha gente y de los medios cuando me eligieron como Elphaba”, reveló Danna, quien en ese momento aún no contaba con una extensa experiencia en el ámbito musical. Sin embargo, decidió apostar por sí misma y superar las adversidades.

La actriz enfrentó críticas y acoso por su papel en la versión mexicana del espectáculo (Cuartoscuro)

Danna destacó el apoyo que recibió de su colega Ceci de la Cueva, quien interpretó el papel de ‘Galinda’, la bruja buena, y de la directora del musical, Lisa Leguillou, quienes la empoderaron durante su proceso de adaptación al personaje.

Danna en Wicked, el reto de dejar atrás una imagen infantil

La cantante de Mala fama recordó que la gente la molestaba por ser protagonista del musical de Broadway en su versión mexicana dado que venía de protagonizar la telenovela de Televisa Atrévete a soñar. “¿Cómo la de Mundo de Caramelo va a cantar Wicked?”, era el cuestionamiento que le hacían. Pero ella se propuso salir adelante con la icónica obra musical: “Para mí era un reto”.

“Poco a poco lo fui descubriendo, me fui empoderando”, comentó la artista, quien también participa en el doblaje de la película de Wicked de este 2024, estreno mundial protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Danna Paola venía de protagonizar la versión mexicana de 'Patito feo' cuando fue elegida para ser Elphaba (@dana-fans)

La experiencia en Wicked fue una etapa de autodescubrimiento para Danna, quien reconoció que el musical fue una “escuela gigantesca” que le permitió descubrir su potencial como cantante.

“Me descubrí como cantante a ese nivel. No tenía noción de lo que podía hacer arriba del escenario. Conocía la música, pero no sabía muy bien a lo que me enfrentaba”, admitió, subrayando el impacto positivo que tuvo en su vida profesional.

Además, Danna expresó cómo se identificó con ‘Elphaba’, un personaje que le permitió explorar su deseo de ser diferente y provocar cambios.

La película Wicked de 2024 es protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo (Archivo)

“El pintarme de verde obviamente me convertía en el personaje, pero me daba un poder muy especial”, explicó, destacando cómo esta experiencia la ayudó a defender su identidad y a empoderarse aún más.