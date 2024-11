Cazzu reaparece en redes sociales y manda contundente mensaje

Julieta reapaerció en redes sociales, por lo que usuarios celebraron su regreso a la música. (Captura de pantalla @cazzu)

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal permanecen en medio de la polémica, tras sus recientes participaciones en la ceremonia de la ‘Mujer del Año’ 2024 , los Latin Grammy y en los Kids’ Choice Awards. Después de un prolongado periodo de inactividad, Cazzu reapareció mejor que nunca, pues la rapera retomó sus redes sociales para compartir una serie de fotografías.

La cantante sorprendió a sus fans al publicar varias imágenes y mensajes que ofrecen pistas sobre lo que ha estado viviendo en los últimos meses. Son un total de 13 fotos que muestran a la cantante haciendo ejercicio, en el estudio de grabación, mientras juega con Inti y algunas salidas con amigos.

Sin embargo las fotografías que más llamaron la atención son las que al parecer contienen significados de fondo. Tal es el caso de la página de un libro donde se lee una conversación, “Pero ¿qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio... La oportunidad llegó cuando menos lo esperaba”. De igual manera se ve un archivo de lo que podría ser un libro, pues contiene el título de “Versión final - todos los capítulos... Hablemos de reggaetón”.

La rapera mostró su proceso en el estudio de grabación. (Captura de pantalla @cazzu)

Y finalmente, se escucha un previo de una canción interpretada por la argentina, que dice lo siguiente, “Y no lo dudo, te lo aseguro”. Aunque los detalles específicos no han sido revelados, el contenido generó la curiosidad y el interés de sus fans.

Ante el regreso de Julieta Cazzuchelli, internautas celebraron que la cantante se esté recuperando y haya retomado su carrera musical. “Te amo reina”, “Volvió la jefa”, “Brillando como siempre”, “Más fuerte, ya queremos escucharte”, “Eres una reina. Agradece que te quitaron un muerto de encima”, “No hay mujer más fuerte que a la que la vida la obliga a renacer”, fueron algunos de los mensajes de respaldo que llenaron su perfil de Instagram.

Hace apenas unas semanas, Cazzu rompió el silencio en una entrevista, donde desmintió las declaraciones de Ángela Aguilar. La controversia surgió cuando la esposa de Nodal, aseguró públicamente que Julieta si había estado informada sobre su romance desde el principio.

Internautas celebraron el regreso de Cazzu a redes sociales y a la música. (Captura de pantalla @cazzu)

Sin embargo, la rapera aclaró su postura, negando cualquier conocimiento previo sobre el asunto. “Mi vida cambió de la noche a la mañana. Y mientras pasaban un montón de cosas yo guardaba silencio, me mudaba, armaba un hogar, hacía mi trabajo y maternaba por primera vez a una bebita de 8 meses”, declaró.

De acuerdo a Julieta, decidió poner un límite a la situación porque Ángela había hablado sobre sus sentimiento sin saber lo que había vivido realmente. “Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que nos abe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.