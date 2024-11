Padres golpearon brutalmente a maestra por reprobar a su hijo en preparatoria | VIDEO

Alumnos grabaron cómo una maestra fue agredida físicamente por dos padres de familia. |Crédito: X @Gposiadeoficial

Durante la etapa como estudiantes, es inevitable que nos topemos con materias que puedan llegar a ser más difíciles, lo que sin duda demandará de más esfuerzo para con ello, no ver afectadas nuestras calificaciones; no obstante, para un alumno y al parecer toda su familia, estudiar horas extra no fue la solución a una materia reprobada, pues en lugar de ello, optaron por golpear a la docente quien desafortunadamente, no pudo hacer nada para defenderse.

Fue a través de las redes sociales la vía por la cual se ha dado a conocer un nuevo caso que ha causado indignación, pues mientras la profesora estaba dando clases, el padre y la madre del alumno reprobado irrumpen para no solo amedrentarla con palabras, sino también a golpes, todo delante del resto de la clase.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron en una de las aulas de la Preparatoria 24, la cual se ubica en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, sitio donde la población ha urgido a las autoridades a impartir justicia pues es la primera vez en dicho plantel que un profesor se ve agredido de esta manera.

El video de apenas 17 segundos de duración muestra cómo la madre de familia del alumno reprobado, de quien no se conoce su identidad, jala el cabello de la docente, quien intenta zafarse para con ello, evitar seguir siendo agredida; sin embargo, sus esfuerzos son en vano ya que el padre de familia usa toda su fuerza para sujetar a la maestra y con ello, dar pie a su esposa para mantener la golpiza.

“Claramente se ve que el papá sujeta a la maestra para que la mamá golpee a la profesora”, se lee en la denuncia hecha en redes.

Las imágenes que han causado indignación, al parecer fueron grabadas por uno de los alumnos y, aunque el clip carece de audio, se observa al resto del alumnado presenciar los hechos sin poder hacer nada por su profesora, ya que ambos padres de familia se muestran iracundos por el hecho de saber a su hijo reprobado.

Es casi al final del material cuando se observa cómo un alumno interviene; sin embargo, se desconoce si se trata del hijo de los presuntos agresores o bien, de otro alumno quien intervino aún poniendo en riesgo su integridad, a modo de detener los hechos.

Los hechos sucedieron en el municipio de Naucalpan y fueron grabados por alumnos. | Crédito: X @Gposiadeoficial

“Qué pena ajena tener padres así... aunque, si esa es la calidad de padres, ya me imagino la calidad de hijo”; “Y los mugrosos alumnos ni se inmutan. Que linda generación de seres humanos sin ningún sentido de protección. Y los padres espero que estén en la cárcel”; “A quien deberían ponerle en su madr* es al holgazán y huev* de su hijo, al rato veremos un video de esta señora llorando amargamente porque desvivieron al Brayan Alexis. Estén atentos”; “Típica familia Shrek, donde consienten a las crías para que sean futuras lacras” o “Luego están llorando en el reclusorio como los que golpearon a la otra maestra”, se lee en la denuncia que ya es viral.

No es el primer caso de agresión a docentes

El pasado mes de julio del 2023, trascendió un video captado por cámaras de seguridad de un jardín de niños ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, también en el Estado de México, donde dos padres de familia golpearon a una profesora por presuntamente haber lesionado a su hijo.

Los gritos de la docente alertaron a otra trabajadora quien en su intento por defender a su compañera, también resultó lesionada. A pesar de que la profesora fue golpeada, los hechos no quedaron ahí pues justo en el momento en el que el sujeto salía del centro educativo para menores de edad, amenaza de muerte a la docente, provocando que, tanto las autoridades escolares como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México intervinieran logrando la detención de ambos padres de familia.

Graban el momento que una mamá golpea a una maestra y el esposo no hace nada por evitar la agresión, esto pasó en C. Izcalli Credito:TW@isidrocorro

Brenda, como se identificó a la docente agredida, declaró no ser ella la encargada del grupo al que pertenecía el menor presuntamente agredido, sino que al momento de los hechos, ella estaba de guardia; sin embargo, aun así ella destacó que la lesión por la cual fue señalada por sus agresores pudo haber sido producto de la fricción con la resbaladilla del jardín de niños.

“El niño no presenta rasguños, no presenta moretones ni mucho menos marcas de alguna mano o dedos, él presenta una marca, ya después dijeron que es una marca de quemadura, que igual se pudo generar por la fricción de la resbaladilla, que igual se tuvo que analizar antes de que ellos actuaran de esta manera”, declaró en aquel entonces la profesora.

Al darse a conocer un caso similar, no se sabe si las autoridades escolares, en este caso de la Preparatoria 24 o bien, las autoridades tanto del municipio de Naucalpan como del Estado de México en general, mantendrán una investigación abierta, ya que por ahora, ninguno de ellos se ha pronunciado al respecto.