Ángela Aguilar se vuelve blanco de críticas tras discurso “feminista” al recibir reconocimiento como ‘Mujer del Año’

Ángela Aguilar fue nombrada 'Mujer del Año' por sus aportaciones a la música regional mexicana (Facebook Ángela Aguilar)

Una vez más Ángela Aguilar se volvió tendencia al recibir el reconocimiento como ‘Mujer del Año’ por la revista Glamour. Fue la noche del 13 de noviembre cuando la cantante de la música regional mexicana acudió a un famoso hotel en Ciudad de México para recibir el tan comentado premio.

Días previos a la celebración, surgió en redes sociales un movimiento que tenía por objetivo que se le retirara el nombramiento, pues pese a sus aportaciones en la industria muscial, hay personas que consideran que su vida ha estado llena de escándalos durante los últimos meses.

Cabe recordar que la polémica que rodea a la dinastía Aguilar viene del sorpresivo matrimonio de la cantante de “Gotitas Saladas” con Christian Nodal, pues en más de una ocasión, se ha mencionado que el sonorense cometió infidelidad mientras estaba con su expareja, Cazzu.

Pese a que la versión de un supuesto triángulo amoroso ya fue desmentida por las partes involucradas, el descontento de gran parte del público mexicano va en aumento, más después del discurso que la hija de Pepe Aguilar ofreció tras recibir el nombramiento como ‘Mujer del año’.

(Captura de pantalla @papikunno / @angelitaas_vip)

Ángela Aguilar enfrenta críticas por su discurso “feminista”

En un ambiente bastante incierto para los seguidores del reciente matrimonio, la pareja fue captada durante la celebración organizada por Glamour, donde la cantante de 21 años subió al escenario y ofreció unas palabras a los presentes en agradecimiento por su nombramiento.

“Si pudiera terminar diciendo algo, y no soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz, quiero que siempre sean genuinamente ustedes. Que sientan el control de su narrativa y de su persona. Y que apoyándonos juntas, logremos algo mejor. No creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, expresó.

La cantante agradeció a su familia, esposo y amigos por su apoyo. IG: @erichben

Momentos después de que la cantante expresó su sentir, las redes sociales se llenaron de reacciones a sus palabras, pues muchos aseguraron que su discurso enfocado al apoyo femenino fue completamente falso, pues no olvidan lo que ocurrió mientras su ahora esposo aún se encontraba con la argentina Cazzu.

Hasta el momento, algunos de los comentarios que se pueden leer en X, antes Twitter, son:

“Apoyándonos juntas logramos algo mejor” ¿Así como tú apoyaste a Cazzu? Mejor nadota.

Ella quiso decir “apoyándonos juntas logramos algo mejor”, meterse en las relaciones de otras mujeres, ser amantes, dejar sin papá a una niña, etc.

Apoyémonos juntas a bajarle los maridos a otras.

Su imagen pública está por los suelos, por más que se quiera hacer la sorora.

“Yo solo quería ser la amante”, escuché yo

Que dice que Cazzu no apague su voz y nos siga contando más.