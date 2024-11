Pareja estadounidense discute y policías los auxilian; descubren que secuestraron a mexicano en Los Cabos

Foto: SSPCBC

Dos ciudadanos estadounidenses fueron arrestados en el municipio de Ensenada, Baja California, por su probable participación en el secuestro de un ciudadano mexicano ocurrido el pasado mes de septiembre en Los Cabos, Baja California Sur.

En un operativo conjunto, las autoridades de Baja California lograron la detención de dos personas extranjeras buscadas por el delito de Desaparición Forzada en Baja California Sur. La captura se llevó a cabo en la colonia Bahía del municipio de Ensenada, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) realizaban labores de vigilancia e investigación.

Los detenidos, identificados como Katie June “N” y John Joseph “N”, ambos con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, fueron interceptados mientras discutían en la vía pública. Al ser abordados por los agentes, intentaron evadir la situación, pero finalmente fueron sometidos a una verificación de datos a través del sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5) de Baja California.

Esta revisión confirmó que ambos contaban con una orden de aprehensión activa en Los Cabos, emitida por la Fiscalía General del Estado de Baja California Sur (FGEBCS).

La detención de Katie June y John Joseph se produjo tras la confirmación de su búsqueda desde septiembre del presente año, bajo el número de caso GA/CSL1808/2024. Posteriormente, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en Baja California (FGE), encargada de gestionar su entrega a las autoridades correspondientes.

Foto: Facebook/mariana.lara.5249

Durante el operativo, se encontró que en el domicilio de los detenidos había dos menores de edad, hijos de la pareja, quienes quedaron bajo la custodia de la autoridad competente. Asimismo, se respetaron los derechos de los aprehendidos, permitiéndoles realizar llamadas telefónicas a sus familiares y al Consulado Americano.

La última vez que se tuvo contacto con Diego Gómez Lara fue el 14 de septiembre de 2024 en los alrededores de la colonia El Tezal y el fraccionamiento Mistiq en Cabo San Lucas, según informaron las autoridades locales. Desde entonces, no se ha tenido información sobre su paradero, lo que ha llevado al Ayuntamiento de Los Cabos y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur a intensificar los esfuerzos para localizarlo.

Diego Gómez Lara, de 33 años, es originario de la Ciudad de México, tiene una complexión delgada, mide 1.80 metros y pesa 85 kg. Su tez es morena, con ojos grandes de color café y cabello negro con canas, liso y corto. El día de su desaparición vestía una camisa negra, pantalón negro y tenis negros de la marca Skechers.

Entre las señas particulares de Diego Gómez Lara se encuentran varios tatuajes: uno en el brazo izquierdo en forma de corazón rojo con la leyenda “ORGAN DONOR”, otro en el antebrazo izquierdo con la inscripción “ILRUKYR”, y un tatuaje en la nuca en forma de alas. Además, tiene un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de un perro xoloitzcuintle y otro en forma de vaso con un hielo y una naranja. En la clavícula izquierda lleva la leyenda “06/04/95″.

La última vez que se tuvo contacto con Diego Gómez Lara fue el 14 de septiembre de 2024 en los alrededores de la colonia El Tezal y el fraccionamiento Mistiq en Cabo San Lucas. Foto: Facebook/Mariana Lara

Mariana Lara, mujer identificada en redes sociales como hermana de Diego, señaló directamente a los hoy detenidos de haber secuestrado a su hermano.

“¡El es John Boyle alias Jack. Secuestraron a mi hermano el sábado 14 de septiembre junto con el Katie June Boyle! Están prófugos desde el día Martes 17 de Septiembre. El es un hombre ¡MUY PELIGROSO! defraudador y con un historial ENORME de delitos a varias personas en Los Cabos BCS y Florida. ¡Pues pareciera que se los tragoʻ la tierra! Las autoridades de los Cabos no más no pueden y no han dado con ellos y mi hermano Diego Gómez Lara, sigue sin aparecer”, escribió la mujer en una publicación de Facebook el pasado 14 de noviembre.